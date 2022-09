Nazaten tot slaaf gemaakten kunnen straks achternaam gratis veranderen

Keti Koti-viering in het Oosterpark in Amsterdam. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Na de afschaffing van de slavernij kregen in Suriname alle tot slaaf gemaakten een voor- en achternaam van een overheidscommissie, waarin plantage-eigenaren en slavenhouders zitting hadden. Hoewel het voor nazaten een pijnlijk gevoel kan geven nog altijd diezelfde naam te dragen, kost het wijzigen van een achternaam 835 euro, plus de rekeningen voor een psychologisch onderzoek.

Dat zal het komende jaar veranderen, zegt Rabin Baldewsingh, de eerste Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. In de nasleep van de grote Black Lives Matter-demonstraties, maar ook door het institutioneel racisme bij de Belastingdienst dat bijdroeg aan het ontstaan van de toeslagenaffaire, besloot de Kamer vorig jaar dat er meer actie nodig was om racisme en discriminatie binnen de overheid te bestrijden. Stap een was het aanstellen van Baldewsingh.

Pijnpunten

De presentatie van het eerste Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme was maandag stap twee. Baldewsingh voerde het afgelopen jaar gesprekken met tientallen maatschappelijke organisaties, ambtenaren op vijf verschillende ministeries, zeven ministers en staatssecretarissen en rond de 1.500 burgers. Uit die gesprekken kwamen meerdere pijnpunten naar voren waarvan er een aantal zijn terechtgekomen in het 90 pagina’s tellende document vol stappen die het kabinet de komende jaar zal gaan nemen om discriminatie in de samenleving tegen te gaan.

Naast de gratis mogelijkheid tot naamswijziging voor nazaten van tot slaaf gemaakten, zullen ook antidiscriminatiebureaus beter zichtbaar en herkenbaar worden, zodat ze voortaan makkelijker in te schakelen zijn door burgers die gediscrimineerd worden. Ook belooft het kabinet stagediscriminatie bij jongeren harder aan te pakken en er komt binnenkort er een landelijk onderzoek naar de precieze omvang van moslimdiscriminatie in Nederland.

Niet helemaal tevreden

Hoewel Baldewsingh trots zegt te zijn op het eerste Nationaal Programma, liet hij maandag ook direct weten nog ‘niet helemaal tevreden’ te zijn. Dat komt vooral omdat er een aantal belangrijke pijnpunten het uiteindelijke document niet haalden, zegt hij.

Vooral het schrappen van Baldewsinghs wens dat politieagenten en boa’s voortaan religieuze uitingen, zoals hoofddoekjes, keppeltjes of tulbanden, mogen dragen in combinatie met hun uniform, stemde bij hem ‘tot groot verdriet’. ‘Ik heb in mijn zoektocht en in de gesprekken die ik gevoerd heb, ook tot op het hoogste niveau bij de politie, alleen geen enkele professionele argumentatie kunnen vinden waarom de hoofddoek verboden zou moeten blijven’, zegt Baldewsingh. ‘Ik kom daarom tot de conclusie dat dit een puur politieke keuze is.’

Ook wordt 1 juli, de dag waarop de slavernij is afgeschaft, vooralsnog geen nationale feestdag, zal de regering vooralsnog geen formele excuses aanbieden voor het slavernijverleden en blijft ook de zogenoemde ‘Rotterdamwet’ voorlopig bestaan. Dat is een woningwet die in bepaalde gemeenten geldt en waarin bij de toekenning van woningen een onderscheid wordt gemaakt tussen nieuwkomers en mensen die al langer in de regio wonen. Op die manier werkt de wet onbedoeld discriminerend, aldus Baldewsingh.