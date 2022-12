Nazaten noemen excuses ‘historisch’, maar er klinkt ook kritiek: ‘Mooie woorden, maar de mensen geloven die niet’

Mark Rutte spreekt na zijn toespraak met enkele van de genodigden in het Nationaal Archief. Beeld Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Dagmar Oudshoorn, voorzitter Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden:

‘Heling is nodig, we moeten verder en we gaan samen verder. Dat is een proces dat jaren zal duren. Als het gaat over herstel en het wegwerken van institutioneel racisme, ongelijke behandeling en achterstanden, dat los je niet snel op. Wat goed is, is de erkenning dat het kabinet dat pad van herstel niet voor de nazaten kan bepalen, maar mét de nazaten. Dit is een historisch moment.

‘Als college hebben wij geadviseerd de erkenning, de excuses en het herstel bij wet te regelen. Dat was een belangrijke wens. Het kabinet heeft ervoor gekozen alleen het fonds bij wet te regelen, maar dat betekent wel dat de waarborgen kwetsbaar zijn. Excuses moeten worden aangeboden, maar die moeten aanvaard worden. Het is nu aan de nazaten of zij dit kunnen aanvaarden. Dat is ook een proces dat tijd kost.’

Linda Nooitmeer, Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis:

‘Met alles wat er de afgelopen weken is gebeurd, zie ik in de toespraak de juiste duiding: het expliciet benoemen van de misdaden tegen de menselijkheid, de erkenning van het leed van de voorouders, maar ook aandacht voor het verzet dat zij hebben gepleegd. Dat hoort ook, want slavernij is geen abstract begrip: het ging om mensen strippen van hun waardigheid. Er zijn in de toespraak woorden gebruikt die bij mij resoneren.

‘De minister-president sprak van een komma, en geen punt. Hij sprak over een persoonlijke reis die hij heeft gemaakt. Het is belangrijk dat hij uitlegt welke verandering hij heeft doorgemaakt. Het kan. Ik geloof in de kracht van het gesprek. We zijn positief en kijken naar de toekomst. We blijven kritisch, dat zeker, maar wel met een open mind.’

Minister-president Rutte in gesprek met Linda Nooitmeer na afloop van zijn toespraak. ‘Er zijn woorden gebruikt die bij mij resoneren,’ aldus Nooitmeer. Beeld Brunopress

Jerry Afriyie, voorman Kick Out Zwarte Piet en Zwart Manifest:

‘De premier heeft onomwonden een beeld heeft geschetst van de gruwelijkheden van de slavernij en wáárom excuses nodig zijn. Dat is historisch. Voor mij is dat exemplarisch voor Nederland: het gaat om de reis die iedereen moet maken. Een reis van bewustwording dat het slavernijverleden een gedeeld nationaal verleden is.

‘Nu moeten aan de juiste woorden ook de juiste daden verbonden worden. We zien dat bewustwording in gang is gezet, maar genoegdoening voor de nazaten ontbreekt. Ik heb het over de verbetering van hun positie in de samenleving en dat we de achterstand zo veel mogelijk inhalen. Want mensen willen verder, zij willen naar de toekomst kijken, maar het is moeilijk om dat te kunnen als het verleden zo ingrijpend onderdeel is van je toekomst. Zolang de genoegdoening ontbreekt, zullen deze excuses onaf zijn.’

Joyce Silvestre, voorzitter Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme:

‘Ik ben heel blij dat deze woorden zijn uitgesproken, de keuze is nu aan ons: we kunnen het verwerpen of het zien als een begin om de dialoog met elkaar aan te gaan. Ik kies voor dat laatste. Dit is een stuk erkenning en we kunnen zeggen dat er veel sprake is van racisme en discriminatie, maar als er geen wil aanwezig is er iets mee te doen, dan kom je niet ver. Ik heb nu gehoord dat die wil er is.

‘Het herdenkingsjaar kan werken als een soort motor om het helingsproces op te starten. Het is uiteindelijk een proces van jaren, maar dan moet je wel die motor opstarten. Dat is nu gebeurd.’