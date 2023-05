Nazaat van tot slaafgemaakten droomt van Witte Huis: wie is de zwarte Republikeinse presidentskandidaat Tim Scott?

Tim Scott. Beeld AP

‘President Tim Scott’, fluisterde hij als kind voor het slapen gaan tegen zichzelf. Door het hardop te zeggen, plantte Scott een zaadje in zijn hoofd, zou hij later aan vrienden vertellen. Door het maar te herhalen, zou het vanzelf waar worden: ‘Ik ga het doen! Ik word president.’ Die kinderdroom is deze week een stap dichterbij gekomen.

Tim Scott, een Republikeinse senator uit South Carolina, heeft zich maandag gekandideerd voor de presidentsverkiezingen van 2024. De 57-jarige Scott staat te boek als rijzende ster binnen de Republikeinse Partij. Nu wil hij de eerste zwarte Republikeinse president van de Verenigde Staten worden. ‘Onze partij en ons land staan voor een keuze’, zei Scott maandag tijdens een toespraak op de Charleston Southern University, zijn oude universiteit. ‘Ik kies voor vrijheid, hoop en kansen!’ Hij preekte als een dominee, vroeg het publiek af en toe voor een ‘amen’, en een ‘halleluja’.

Scott is minder bekend dan oud-president Donald Trump of gouverneur Ron DeSantis, maar vanwege zijn toon gemakkelijker te onderscheiden. Zijn opponenten op rechts zien een land dat naar de verdoemenis gaat en zetten daar vol op in. Volgens Scott hunkeren kiezers juist naar ‘iets positiefs’, ‘zolang het maar verankerd is in conservatisme’. Hij is pro-religie, pro-zakenwereld, pro-wapens en anti-abortus.

Hij is er niet op uit om linkse zielen te winnen, maar wel die van Republikeinen met zorgen over de radicaal-rechtse koers van de partij. ‘Ik ben de kandidaat die extreem-links het meeste vreest’, zei Scott maandag.

Tegenstrijdigheden

Scott zit vol tegenstrijdigheden. Hij is een zwarte politicus, maar zit bij de Republikeinse Partij. Al jaren is hij de enige zwarte Republikein in de senaat. Hij spreekt zich uit tegen racisme, maar heeft een hekel aan de antiracisme-beweging. ‘Ik verstoor hun verhaal’, zegt hij over de linkerflank van de Democratische Partij. ‘Mijn levensverhaal ontkracht hun leugens.’

Scott is een nazaat van tot slaaf gemaakten in het zuiden van de VS. Hij wordt geboren in North Charleston, South Carolina, in een arm gezin met een alleenstaande moeder die 16 uur per dag in de zorg werkt. Waar zijn opa nog op zijn achtste van school moest om voor 50 cent per dag katoen te plukken op de plantage, gaat kleinzoon Scott naar de universiteit. Hij studeert politicologie en richt een succesvol verzekeringsbedrijf op met drieduizend klanten.

Naast Scott acht andere kandidaten voor presidentsverkiezingen Democratische Partij (3): Joe Biden (80) doet als zittende president een gooi naar een tweede termijn. Eind vorige maand maakte hij zijn kandidatuur bekend. ‘Laten we het werk afmaken’, zei Biden, ‘Dit is het moment om op te komen voor onze democratie!’ Robert F. Kennedy (69) is de opvallendste. De neef van de vermoorde president John F. Kennedy is een beruchte antivaxer en aanhanger van complottheorieën. Hij deed mee aan bijeenkomsten waarop werd gesteld dat Biden de verkiezingen van 2020 had gestolen van Donald Trump en de bestorming van het Capitool op 6 januari werd toegejuicht. Marianne Williamson (70) is spiritueel leraar en schrijver van goedverkopende zelfhulpboeken. Ze heeft geen politieke ervaring, behalve dat zij in 2014 en 2020 al eens meedeed aan de Democratische voorverkiezingen. In 2020 trok ze zich voortijdig terug. Republikeinse Partij (5): Donald Trump (76) wil terugkeren in het Witte Huis. De rechtszaken tegen de ex-president hoeven geen belemmering te zijn: in theorie kan de president van de Verenigde Staten zijn werk vanuit de gevangenis doen. Nikki Haley (51) is na Trump de meest prominente kandidaat. De voormalige gouverneur van South Carolina en ambassadeur bij de Verenigde Naties steunde in 2020 Trump, nu neemt ze het tegen hem op. Lees hier het profiel dat de Volkskrant over haar schreef. Vivek Ramaswamy (37) is een techondernemer zonder politieke ervaring. De zoon van Indiase migranten schreef het boek Woke, waarin hij bedrijven bekritiseert die zich ‘woke’ zouden gedragen. Ook is hij geen voorstander van klimaatbeleid. Asa Hutchinson (72) was onder meer lid van het Huis van Afgevaardigden en gouverneur van Arkansas. Wegens de lopende aanklachten heeft hij Trump opgeroepen zich terug te trekken uit de voorverkiezingen. Larry Elder (71) is een bekende conservatieve presentator van een radiotalkshow in Californië. In die staat probeerde hij twee jaar geleden gouverneur te worden, maar die poging mislukte. Hij pleit onder meer voor de afschaffing van het minimumloon.

Op zijn dertigste gaat hij de lokale politiek in en in 1994 vertelt hij het lokale hoofdkwartier van de Democratische Partij over zijn ambities. ‘Sluit je maar aan in de rij’, luidt het antwoord – er zijn meer gegadigden. Maar als hij vervolgens een bezoekje aan de Republikeinen brengt, rollen zij de rode loper voor hem uit. Zo vaak komt het niet voor dat zwarte kandidaten zich aansluiten. Een jaar later wint Scott voor de eerste keer verkiezingen voor een lokaal district in South Carolina.

Vanaf 2008 komt zijn politieke carrière in een stroomversnelling. Hij wordt eerst verkozen in het staatsparlement van South Carolina. Twee jaar later belandt hij in het landelijke Huis van Afgevaardigden, een eeuw nadat dat de vorige zwarte Republikein die zetel won. Twee jaar daarna gaat hij de Senaat in.

‘Uncle Tim’

Democraten maken Scott graag belachelijk vanwege zijn politieke voorkeur. ‘Uncle Tim’, noemde president Joe Biden hem eens in een toespraak – een verwijzing naar het onderdanige personage uit de klassieke roman Uncle Tom’s Cabin van Harriet Beecher Stowe. Het punt: Scott zou zijn zwarte gemeenschap verloochenen door zich bij een partij te voegen die actief hun rechten inperkt.

Van tijd tot tijd zwengelt Scott binnen de partij weer de discussie over racisme aan. ‘Ik geloof dat de president zijn morele autoriteit heeft verloren’, zei hij toen president Trump in 2017 na een extreem-rechtse mars in Charlottesville sprak over geweld ‘aan beide kanten’.

Scott pleit ervoor om de controversiële Confederatie-vlag te verwijderen bij het staatsparlement van South Carolina. Hij hield de benoeming van twee conservatieve rechters tegen, vanwege hun racistische uitlatingen. Ook sprak hij publiekelijk zijn afschuw uit over de Capitoolbestorming van 6 januari 2021.

Hoe groot de kans is dat Amerikanen ooit ‘president Tim Scott’ zullen zeggen, is moeilijk te zeggen. De vraag is of zijn verhaal aanslaat bij kiezers die zich uit boosheid aan de partij verbinden. Vooralsnog oogst Donald Trump, gevolgd door Ron DeSantis, veruit het grootste succes. Maar met de 22 miljoen dollar die de Republikein uit South Carolina al heeft verzameld, kan hij het zeker tijdje uitzingen.