Navo zoekt één lijn aan vooravond gesprek VS-Rusland over dreiging invasie Oekraïne

Een Oekraïense soldaat patrouilleert in het grensgebied met de pro-Russische Donetsk-regio. Beeld Andriy Dubchak / AP

De Navo vergadert twee dagen voordat de VS en Rusland in Genève bijeenkomen voor overleg over de spanningen aan de grens tussen Oekraïne en Rusland. De VS en de Navo-lidstaten vrezen dat Moskou zich opmaakt voor een invasie van Oekraïne.

Verwacht wordt dat op de Navo-vergadering zal worden besproken hoe zwaar Rusland gestraft zal worden met sancties als het Oekraïne binnenvalt. Met een eensgezinde Navo achter zich kan Washington zondag sterker de besprekingen in Genève ingaan. Het Amerikaans-Russisch overleg duurt tot en met maandag.

President Biden heeft de Russische leider Vladimir Poetin vorige week gewaarschuwd dat Moskou een hoge prijs zal betalen als het tot een invasie overgaat. Hij stelde onder andere nieuwe financiële en economische sancties in het vooruitzicht. In de afgelopen weken is uitgelekt dat Washington overweegt om Russische banken en financiële instellingen uit te sluiten van het internationale betalingsverkeer. Zo’n vergaande maatregel kan de Russische economie hard raken.

Bedreiging

Na het Amerikaans-Russische overleg volgen woensdag besprekingen tussen de Navo en Rusland om een militair conflict in Oekraïne af te wenden. Navo-topman Jens Stoltenberg kondigde dinsdag een speciale vergadering aan van de Navo-Rusland-raad in Brussel. Dit overlegorgaan wordt al twintig jaar gebruikt voor overleg tussen de Navo-ambassadeurs van de lidstaten en Russische functionarissen. Het werk van de raad ligt echter al maanden stil vanwege een spionageschandaal waarbij diverse Russen betrokken zijn.

Rusland blijft ontkennen, ondanks de massale troepenopbouw aan de grens met Oekraïne, dat het zich voorbereidt op een invasie van het buurland. De verwachting is dat de Russen op hun beurt tijdens de besprekingen met de VS en de Navo de eis op tafel zullen leggen dat de Navo niet verder uitbreidt naar het oosten. Rusland ziet dit als een bedreiging. Tot woede van Moskou wil Oekraïne, dat ooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, lid worden van zowel de Navo als de EU.

De Oekraïne-kwestie zal later volgende week ook worden besproken in de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Deze vergadert donderdag. Aan het einde van de week moet dan duidelijk worden of beide kampen erin zijn geslaagd om de politieke en militaire spanningen te verminderen, of dat een Russische invasie van Oekraïne nog steeds dreigt.