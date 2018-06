Navo wapent zich tegen toenemende ‘assertiviteit’ van Rusland

Binnen dertig dagen moeten dertig gemechaniseerde bataljons (zeshonderd tot duizend man), dertig squadrons van elk tien gevechtsvliegtuigen en dertig oorlogsschepen ter plaatste kunnen zijn in geval van crisis. Met dit voornemen voor 2020 wil de Navo zich wapenen tegen de toenemende Russische ‘assertiviteit’, met name langs de Oost-Europese grenzen. Ook de maritieme operaties zullen worden opgevoerd, vooral in de Middellandse Zee, omdat Russische schepen Navo-schepen bespioneren.

De defensieministers van de 29 Navo-lidstaten gaven donderdag groen licht voor het zogeheten 4x30 plan in Brussel. ‘Het is essentieel in een steeds onvoorspelbaardere wereld dat we de juiste troepen op het juiste moment op de goede plaats hebben’, aldus Navo-chef Jens Stoltenberg. Er wordt 1.200 man extra personeel aangetrokken, vooral om twee nieuwe commandocentra te kunnen bemannen in het Zuid-Duitse Ulm en in het Amerikaanse Norfolk in Virginia.

De Europese Commissie stelde woensdag voor na 2020 6,5 miljard euro uit te trekken voor het tankbestendig maken van wegen, bruggen en spoorlijnen. Volgens minister Ank Bijleveld van Defensie moet er ook sneller diplomatieke toestemming komen voor grensoverschrijdend transport. ‘Het is makkelijker voor toeristen om door Europa te reizen dan voor onze soldaten. Hoe kan dat?’, zo reageerde Bijleveld. Volgende maand komen de regeringsleiders bijeen op de Navo-top waar ook president Trump aanwezig zal zijn die vindt dat Europa meer moet bijdragen aan het defensiebudget.