Navo voelt weinig voor no-flyzone boven Oekraïne – welke alternatieven zijn er?

Een demonstrant op de Dam in Amsterdam houdt een bord omhoog om de no-flyzone onder de aandacht te brengen. Beeld ANP

In een televisietoespraak verweet Zelenski de Navo-landen eind vorige week het ‘groene licht’ te geven voor de Russische bombardementen door te weigeren mee te werken aan een no-flyzone boven zijn land. Doel daarvan zou zijn Russische gevechtsvliegtuigen uit het Oekraïense luchtruim te weren.

In het verleden hebben de Verenigde Staten en hun bondgenoten wel naar dit middel gegrepen om aanvallen op de burgerbevolking te voorkomen. Na de eerste Golfoorlog kondigden de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk in 1991 een no-flyzone af boven het noorden en zuiden van Irak om de Koerden en de sjia-bevolking te beschermen tegen de Iraakse dictator Saddam Hussein.

In 2011 handhaafde de Navo een no-fly zone boven Libië om te voorkomen dat de Libische dictator Moammar Kadhafi zijn luchtmacht zou inzetten om de volksopstand tegen zijn bewind neer te slaan.

VN-Veiligheidsraad

Voor die operatie had de Navo het groene licht gekregen van de VN-Veiligheidsraad. Dat gold ook voor de no-flyzone die de Navo in 1992 afdwong boven Bosnië-Herzegovina. In dit geval is het uitgesloten dat de Veiligheidsraad toestemming geeft, omdat Rusland als permanent lid van de raad een vetorecht heeft. Toestemming van de Veiligheidsraad is in dit geval overigens niet nodig, omdat het gaat om een no-flyzone die Oekraïne zelf afkondigt als reactie op de Russische invasie.

Tot nog toe hebben de VS en de Navo duidelijk gemaakt dat zij niet van plan zijn aan een no-flyzone voor Oekraïne mee te werken, omdat ze vrezen dat een dergelijke operatie zal uitlopen op een oorlog met Rusland, een kernmacht.

Op het ogenblik is de Navo geen partij in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat verandert wanneer de Navo een no-flyzone instelt en begint met het neerhalen van Russische gevechtstoestellen. De Russische president Poetin heeft al laten weten dat hij dat zou opvatten als teken dat de Navo in oorlog is met Rusland.

Risicovolle operatie

Een no-flyzone afdwingen boven Oekraïne zou ook een enorme operatie vereisen met een groot aantal Navo-vliegtuigen. Voor de Navo zelf zou het ook een aanzienlijk risico zijn, vooral boven het oosten van Oekraïne. Navo-toestellen kunnen worden neergehaald door de Russische luchtmacht of door moderne luchtdoelraketten, die achter de Russische grens zijn opgesteld.

Volgens defensie-experts weegt het risico van een rechtstreeks conflict tussen Rusland en de Navo ook niet op tegen de militaire voordelen voor Oekraïne. Tot nog toe speelt de Russische luchtmacht geen grote rol: de steden liggen vooral onder vuur van raketten en artillerie. Maar bombardementen op Russische grondtroepen, zoals het enorme konvooi dat op weg is naar Kyiv, behoren niet tot de taken die de Navo zou hebben in het kader van een no-flyzone om de burgerbevolking te beschermen. Dan zou de Navo actief aan de kant van de Oekraïners meevechten.

De Amerikaanse ex-minister van Defensie Leon Panetta suggereerde dat de Navo mogelijk wel een no-flyzone boven het westen van Oekraïne zou kunnen instellen om bombardementen te voorkomen en wapenleveranties makkelijker te maken. Daar opereren de Russische troepen momenteel nog niet. Maar ook dat zou tot incidenten in de lucht kunnen leiden.

F-16’s voor oude Migs

Als alternatief voor een no-flyzone heeft Kyiv de mogelijkheid geopperd dat de Oekraïense luchtmacht toestemming krijgt om vanaf vliegvelden in Polen gevechtsvluchten uit te voeren tegen de oprukkende Russische troepen. Maar Polen heeft al laten weten dat het daar niets voor voelt. Het staat wel vast dat Poetin dat als een militaire aanval door Navo-lid Polen zal opvatten, met alweer als risico dat er een rechtstreeks conflict uitbreekt tussen Moskou en het westerse bondgenootschap.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken kijken de VS en Polen wel naar een andere mogelijkheid: een scenario waarin Polen Oekraïne oude gevechtsvliegtuigen van Sovjet-makelij levert, zoals Mig-29’s – Oekraïense gevechtspiloten zijn gewend daarmee om te gaan. Als vervanging voor de Mig-29’s zouden de VS bereid zijn Polen F-16’s te leveren. Maar voorlopig aarzelt de Poolse regering.

De vraag is ook hoeveel Oekraïne aan de toestellen zou hebben, aangezien vrijwel alle vliegvelden al zijn vernield bij Russische bombardementen. De rest zal vermoedelijk snel volgen, zeker als Polen de toestellen gaat leveren.

Blijft over: de levering van luchtdoelraketten, zoals de Stingers, als wapen tegen de Russische suprematie in de lucht. Ook de levering van dergelijke, tamelijk doeltreffende wapens ziet Rusland als een vijandige daad, maar waarschijnlijk niet van het niveau waarvoor het een rechtstreeks conflict met de Navo zou riskeren.