Navo verstevigt relaties in Azië, al torpedeert Frankrijk het plan voor een Navo-kantoor in Tokio

Er komt voorlopig geen verbindingskantoor van de Navo in Tokio. Frankrijk heeft elke verwijzing daarnaar zelfs laten schrappen uit de slotconclusies van de Navo-top in Litouwen, ondanks de aanwezigheid van leiders uit Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea.

Navo-secretaris generaal Jens Stoltenberg had de opening van een Navo-kantoor in Azië gesuggereerd tijdens een bezoek aan Tokio eerder dit jaar. Die suggestie werd positief ontvangen door de regering-Kishida, die de dreiging van China en Rusland steeds meer ziet als aan elkaar verbonden.

Frankrijk is ‘om principiële redenen’ tegen de opening van zo’n kantoor: de Navo gaat volgens Parijs louter over de verdediging van het Euro-Atlantische grondgebied. Volgens een bericht van Nikkei Asia moest op het laatste moment zelfs de verwijzing naar ‘verdergaande discussie’ over de opening van zo’n kantoor geschrapt worden.

Niettemin is de trend van steeds nauwere contacten tussen Navo-bondgenoten en Aziatische ‘partners’ onmiskenbaar. De twee veiligheidsregio’s zijn ‘onderling gerelateerd’, heet het. In Vilnius kondigden Stoltenberg en premier Kishida daarom een nieuw ‘partnerschapsprogramma’ aan tussen de alliantie en Japan.

‘Geen partner staat dichter bij de Navo dan Japan’, zei Stoltenberg, die eraan toevoegde dat Azië net zo belangrijk is voor Europa als Europa is voor Azië. Premier Kishida zei dat hij hoopt dat de samenwerking met de bondgenoten inniger kan worden.

In de slotconclusies van de top in Vilnius staat dat de bondgenoten bereid blijven tot ‘constructieve dialoog’ met China. De alliantie onderstreept in krachtige termen dat China’s ‘openlijke verklaarde ambities en dwingende maatregelen’ een systemische bedreiging vormen voor ‘onze belangen, veiligheid en waarden’.

Hetzelfde geldt voor ‘het zich verdiepende strategische partnerschap’ tussen China en Rusland.

De toenemende aandacht van de alliantie voor Azië is deels een weerspiegeling van Amerikaanse zorgen. Ook in Europa zijn de zorgen over de Chinese opstelling toegenomen, al proberen Europese landen weg te blijven van de rivaliteit en spanningen tussen de VS en China.

Zorgen in Japan en Zuid-Korea

Taiwan blijft ongenoemd in de slotverklaring van de Navo, maar Stoltenberg zei in Vilnius dat hem onlangs was gebleken dat de leiders van Japan en Zuid-Korea ‘duidelijk bezorgd waren dat wat vandaag in Europa gebeurt, morgen in Azië kan gebeuren’.

De toenemende belangstelling is wederzijds. Dat blijkt niet alleen uit de intensievere bilaterale contacten, maar ook uit de steun in wapens, geld of humanitaire hulp die de Aziatische partners van de Navo bieden aan Oekraïne.

China reageerde boos op het slotcommuniqué van de Navo. Volgens de Chinese missie bij de EU geeft de Navo een verkeerd beeld van Chinese intenties en probeert het China in een kwaad daglicht te stellen. ‘We verwerpen dit krachtig’, aldus een Chinese verklaring.

Ook is China sterk tegenstander van de ‘oostwaartse beweging van de Navo naar het Azië-Pacific gebied’. De Japanse premier Kishida benadrukte in Vilnius nog eens dat zijn land geen enkele intentie heeft om lid van de Navo te worden.