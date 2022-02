Navo stuurt meer versterkingen naar oostelijke lidstaten, Rusland bedreigt Finland en Zweden

Amerikaanse militairen op een basis in Letland. Beeld Gints Ivuskans -AFP

‘We sturen belangrijke extra troepenversterkingen naar het oostelijke deel van de alliantie’, zeggen de leiders in een verklaring. Er zullen er nog meer volgen om ‘geloofwaardige verdediging en afschrikking te waarborgen in het hele grondgebied van de alliantie’.

‘Deze lang geplande aanval op Oekraïne, een onafhankelijk, vreedzaam en democratisch land, is meedogenloos, compleet onuitgelokt en ongerechtvaardigd.’

Bij het plaatsen van extra militaire middelen gaat het om onderdelen van de Nato Response Force, de snelle reactiemacht van de Navo, die deze week voor het eerst worden ingezet in de context van de collectieve verdediging. Navo-chef Jens Stoltenberg riep Rusland op deze ‘zinloze oorlog’ te stoppen, maar waarschuwde dat Ruslands opstelling ook implicaties heeft ver buiten Oekraïne.

Hij herinnerde aan de eisen van Rusland omtrent (onder meer) juridisch vastgelegde beloften van de Navo om zich de facto terug te trekken uit een groot gedeelte van het verdragsgebied en het feit dat Rusland bij niet-inwilliging heeft gedreigd met niet nader gespecificeerde ‘militair-technische’ maatregelen. We moeten dit serieus nemen, aldus Stoltenberg.

De bijzondere Navo-topontmoeting werd bijgewoond door de EU en Finland en Zweden. De aanwezigheid van die twee landen ontlokte aan een zegsvrouw van het Russische ministerie van Defensie vrijdag een dreigement aan het adres van beide landen. ‘Finland en Zweden zouden niet hun veiligheid moeten baseren op het beschadigen van de veiligheid van andere landen. Hun toetreding tot de Navo kan negatieve militaire en politieke gevolgen hebben.’

EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell reageerde daar vrijdag op met de uitspraak dat alle landen hun eigen allianties kunnen kiezen. Het Russische dreigement is pikant omdat beide landen onlangs signalen afgaven dat ze zich het recht tot Navo-toetreding voorbehouden (al zetten ze die stap nog niet).

Noodkreet aan de wereld

Terwijl de Navo-landen in Brussel delibereerden over hoe ze hun lidstaten beter kunnen verdedigen, verstuurden Oekraïense functionarissen via sociale media een noodkreet aan de wereld. ‘Vandaag is een beslissende dag voor Europa. Rusland probeert Kiev, de hoofdstad van onafhankelijk Oekraïne, in te nemen. De komende 48 uur worden beslissend. We roepen alle geallieerde leiders van de vrije wereld op achter ons te staan.’

Volgens de Navo-chef is het duidelijk, ook uit de retoriek uit Moskou, dat Rusland de democratisch gekozen regering in Kiev omver wil werpen. Gevraagd naar wapensteun van Navo-landen zei Stoltenberg dat bondgenoten erg gemotiveerd zijn om te helpen. Sommige lidstaten willen inderdaad (maar niet in Navo-verband) extra wapens sturen. Het zou daarbij ook om middelen voor luchtverdediging gaan.

Vrijdag werd onder meer melding gemaakt van een Pools vrachtwagenkonvooi met munitie dat naar Oekraïne gaat. Minister van Defensie Kajsa Ollongren maakte vrijdag bekend dat de vorige week toegezegde Nederlandse materieelsteun, waarover na een ‘zorgvuldig’ proces van een maand werd besloten, ‘nog niet’ ter plaatse is. ‘De logistiek is natuurlijk behoorlijk beïnvloed door de Russische inval in Oekraïne. Er wordt heel hard aan gewerkt’, zei ze.

Litouwen, een van de landen die donderdag vroegen om Navo-consultaties onder artikel 4 van het verdrag (als sprake is van bedreiging van de veiligheid van een lidstaat ), riep vrijdag de noodtoestand uit en versterkte zijn grensbewaking met Belarus. Stoltenberg zei dat de wereld Rusland en Belarus verantwoordelijk zal houden voor de oorlog in Oekraïne – Rusland als agressor, Belarus als land dat de agressie (mede) mogelijk maakte.