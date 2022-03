Navo stuurt fors meer troepen en materieel naar oostflank om Poetin af te schrikken

Een Poolse vrouw biedt Amerikaanse militairen donuts aan in Przemysl, niet ver van de grens met Oekraïne. Na de Russische inval in Oekraïne heeft de Navo extra troepen naar Oost-Europa gestuurd. Beeld Omar Marques / Getty Images

‘We moeten de collectieve defensie en afschrikking herzien (‘reset’) voor de lange termijn’, zei secretaris-generaal Jens Stoltenberg na een bijeenkomst in Brussel van de dertig ministers van Defensie van de alliantie. Het doel is de Russische president Poetin er blijvend van te weerhouden een Navoland aan te vallen. ‘Vandaag hebben we onze militaire commandanten opdracht gegeven opties uit te werken voor alle domeinen – land, zee, lucht, cyber en de ruimte’, zei Stoltenberg.

Het gaat onder meer om ‘substantieel meer’ landstrijdkrachten in het oostelijk deel van de alliantie, ‘met een verhoogde paraatheid, en meer materieel en voorraden’. Ook is volgens de defensieministers een grotere aanwezigheid in de lucht nodig, met ‘een versterkte en geïntegreerde luchtafweer en raketverdediging’. Op zee gaat het onder meer om een ‘beduidend groter aantal onderzeeboten en oorlogsschepen op permanente basis’. Ten slotte moet de Navo vaker oefenen, en in grotere aantallen dan tot dusver.

Afspraken uit 1997 vervallen

De Navochef liet weten dat de bondgenoten zich niet langer gehouden voelen aan de afspraken met Rusland in de Navo-Rusland-Akte van 1997, waarin zij zich grote beperkingen oplegden in het stationeren van troepen op de oostflank. Stoltenberg: ‘We zitten nu in een totaal andere veiligheidsomgeving. Toen voorzagen we Rusland als strategische partner en samenwerking. Sindsdien heeft Rusland Georgië aangevallen, de Krim geannexeerd en nu ook Oekraïne aangevallen.’ Eerder al hadden Navoleiders vastgesteld dat Rusland gebroken had met de toezeggingen in het document uit 1997, ‘een verschrikkelijke vergissing’.

Stoltenberg zei verder dat er ‘honderdduizenden’ Navomilitairen in verhoogde staat van paraatheid zijn gebracht en dat president Poetin de oorlog onmiddellijk moet stoppen. De bondgenoten zijn volgens de Navochef eendrachtig in hun steun aan Oekraïnes recht op zelfverdediging, maar ook in de afspraak dat ze geen militairen in (of boven) Oekraïne zullen inzetten. ‘We hebben de verantwoordelijkheid dat deze oorlog niet escaleert buiten Oekraïne.’

Gevraagd of hij op het slagveld aanknopingspunten ziet voor optimisme over een vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne, antwoordde hij negatief. ‘Maar natuurlijk steunen we Oekraïne, want we begrijpen dat wat Oekraïne aan de onderhandelingstafel kan bereiken natuurlijk nauw samenhangt met de ontwikkelingen op het slagveld. Ik geloof dat als de Oekraïners zeggen dat ze enkele (Russische, red.) stappen in de goede richting hebben gezien, dat komt doordat ze in staat zijn geweest om terug te vechten.’

Nederlandse krijgsmacht

De reacties van de Navo op de oorlog in Oekraïne zullen ook gevolgen hebben voor de Nederlandse krijgsmacht, al zei commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim vorige week tegen de Volkskrant dat de oorlog ‘geen gamechanger’ is voor de inrichting van de krijgsmacht en past binnen het ‘dreigingsplaatje’ uit een beleidsdocument (Defensievisie 2035) uit oktober 2020.

Nederland heeft zijn krijgsmacht de afgelopen decennia drastisch verkleind, waardoor de huidige mogelijkheden om met grondstrijdkrachten voor een langere periode bij te dragen aan versterking van de oostflank beperkt zijn. Stoltenberg verwelkomde woensdag de Duitse en Deense aankondigingen over ‘meer investeringen en snellere tijdschema’s’. Hij zei dat alle bondgenoten ‘minimaal 2 procent’ van hun nationaal inkomen aan defensie moeten uitgeven. Nederland haalt dat bij lange na niet, maar het kabinet had zich al voorgenomen naar het Europees gemiddelde te klimmen. En recentelijk droeg de Kamer het kabinet op te kijken of het ‘structureel’ meer kan investeren in defensie ‘zonder dat dit ten koste gaat van andere investeringen’.