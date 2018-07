Navo negeert bezwaren Rusland en opent onderhandelingen met Macedonië

De Amerikaanse president Trump mag het Atlantisch bondgenootschap op de top in Brussel dan splijten, de Navo zet wel nieuwe stappen om het verbond uit te breiden. Macedonië is donderdag uitgenodigd onderhandelingen te beginnen over toetreding.

De Navo trotseert met het openzetten van de deur wel de bezwaren van Rusland. De Macedoniërs moeten wel definitief het geschil met Griekenland over de naam van hun land oplossen.

Op de Navo-top in Brussel toonde premier Zoran Zaev zich verheugd over de uitnodiging. Over Rusland zei hij : ‘Het is overduidelijk dat zij tegen onze toetreding tot de Navo zijn.’ Hij beschuldigde de Russen ervan ‘bepaalde activiteiten’ te hebben ontplooid om de toetreding tot de Navo te dwarsbomen. Hij gaf geen details.

De regeringen in Athene en Skopje zijn het, tegen de zin van een groot deel van hun bevolking, eens geworden over een nieuwe naam: Republiek Noord-Macedonië. Dit om elke verwarring met de Griekse provincie Macedonië te voorkomen.

Rusland heeft bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van de Navo met Macedonië, zoals het ook zich verzette tegen toetreding van landen als Albanië die gerekend worden tot de eigen invloedssfeer. Volgens Athene hebben Russische diplomaten zich intensief bemoeid met de discussie tussen Griekenland en de regering in Skopje over de naamgeving. Als reactie daarop zet Griekenland twee Russische diplomaten het land uit. Moskou laat weten dat het een vergelijkbare maatregel zal treffen.