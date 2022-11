Navo komt met spoed bijeen om raketinslag in Polen te bespreken

De raket is waarschijnlijk niet vanuit Rusland afgevuurd, zei de Amerikaanse president Joe Biden woensdag na afloop van een spoedoverleg tijdens de G20-top. Beeld AFP

Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken maakte dinsdagavond rond middernacht bekend dat een door Rusland geproduceerde raket in Oost-Polen was neergekomen en twee mensen had gedood. Volgens het ministerie is de Russische ambassadeur ontboden om ‘onmiddellijk gedetailleerde uitleg’ te verschaffen. Later in de nacht hield de Poolse president Duda toch weer een slag om de arm: ‘We hebben op dit moment geen sluitend bewijs over wie deze raket heeft gelanceerd’.

Na afloop van de G20-top in Indonesië noemde de Amerikaanse president Biden het ‘niet waarschijnlijk’ dat de raket vanuit Rusland is afgevuurd. ‘Er is voorlopige informatie die dat tegenspreekt. Ik wil dat niet zeggen tot we het volledig hebben onderzocht.’

Volg in ons liveblog de laatste ontwikkelingen rond de raketinslag in Polen en de oorlog in Oekraïne.

Een Navo-functionaris meldde dinsdagavond dat de Navo woensdag in spoedberaad bijeenkomt. Persbureau Reuters meldde dinsdagavond op gezag van Navo-diplomaten dat de bespreking in Brussel zal gebeuren onder artikel 4. Dat is het artikel in het verdrag dat elke lidstaat kan inroepen als ‘zijn territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid’ wordt bedreigd. De NAR, zoals de afkorting van de raad luidt, komt meestal, en ook woensdag, bijeen op het niveau van Navo-ambassadeurs.

Consultatie onder artikel 4 verplicht op zich tot niets - behalve bespreking van het probleem, dat in dit geval toch al voor woensdag op de agenda stond. Artikel 5 van het verdrag, de wederzijdse bijstandsclausule uit het verdrag, is van een totaal andere orde en is pas één keer ingeroepen - na de aanslagen van 11 september 2001 op New York en Washington.

Polen reageerde dinsdagavond, net als veel bondgenoten, aanvankelijk voorzichtig na de inslag van een raket in de grensstreek waarbij twee Polen om het leven kwamen. Na een bijeenkomst van de Poolse nationale veiligheidsraad werd bekend gemaakt dat de paraatheid van de Poolse strijdkrachten is verhoogd na het incident, en dat het onderzoek naar het incident nog bezig was. Polen zei ook te onderzoeken of het nodig was de Navo bijeen te roepen onder Art. IV van het verdrag.

President Andrzej Duda sprak onder meer met zijn Amerikaanse collega Joe Biden, die ‘Amerika’s volledige steun en assistentie’ aanbood met het Poolse onderzoek. Duda sprak ook met Navo-chef Jens Stoltenberg, die beklemtoonde dat het belangrijk is dat de feiten boven water komen.

Navo-leiders hebben herhaaldelijk verklaard dat de bondgenoten ‘elke centimeter Navo-grondgebied’ zullen verdedigen tegen externe aanvallen. Dinsdag was het dus zover, maar gezien de ernst van de mogelijke gevolgen van een daadwerkelijke en bewuste Russische aanval op Polen, uitten veel bondgenoten hun onvoorwaardelijke steun voor Polen terwijl ze tegelijkertijd onderstreepten niet vooruit te willen lopen op het onderzoek naar wat er gebeurd is.

Grote luchtaanval

Rusland voerde dinsdag opnieuw een grote luchtaanval uit op civiele infrastructuur in heel Oekraïne, waarbij ook westelijke gebieden niet gespaard bleven. Experts wezen op de mogelijkheid van een Russische ‘afzwaaier’, en sloten evenmin uit dat de werking van de Oekraïense luchtverdediging er indirect voor had gezorgd dat raketdelen in Polen terecht waren gekomen. Rusland zelf sprak van een ‘provocatie’ door Polen.

Terwijl de bondgenootschappelijke steunbetuigingen voor Polen dinsdagavond binnenstroomden werd ook duidelijk dat veel Navolanden, inclusief de Verenigde Staten, een dubbel signaal proberen af te geven aan Moskou: enerzijds dat elke aanval op Navo-grondgebied onacceptabel is, anderzijds dat de alliantie de situatie niet zelf wil escaleren.

Jamie Shea, een oud-woordvoerder van de Navo, zei tegen de BBC dat afgewacht moet worden wat Polen van de bondgenoten zal vragen, behalve solidariteit en, als vast komt te staan dat het een Russische raket betrof, een veroordeling van Rusland. Hij vermoedt dat de alliantie zal proberen te laveren tussen ‘het geven van een ferm antwoord, want zo’n incident kan niet onbeantwoord blijven’ en het direct betrokken raken bij de oorlog ‘of zelf een factor van escalatie worden’.

Niettemin onderstreepten verschillende Amerikaanse politici dinsdag de ernst van het incident. Senator Bob Menendez, de voorzitter van de buitenlandcommissie van de Senaat, zei: ‘Ik moet geloven dat dit een vergissing was van Rusland. En als dat zo was, moet Rusland dat snel in het openbaar zeggen’. Als het geen vergissing was, zei hij, zijn de VS verplicht Polen bij te staan onder artikel 5 van het verdrag.