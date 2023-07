Navo houdt Oekraïne voorlopig aan het lijntje, Zelensky reageert gefrustreerd

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky met president Gitanas Nauseda van Litouwen op het Lukiskiu Plein in Vilnius dinsdagavond. Beeld AFP

Navo-chef Jens Stoltenberg onderstreepte dat de bondgenoten Oekraïne praktisch en politiek dichter bij de alliantie brengen, maar hij maakte ook duidelijke dat er ‘nooit een tijdlijn is voor toetreding, die is altijd verbonden aan voorwaarden’. Stoltenberg kon tijdens een persconferentie niet precies uitleggen wat de voorwaarden zijn, behalve de ‘modernisering van defensie-instellingen en goed bestuur, inclusief de aanpak van corruptie’ en het verhogen van het vermogen van Oekraïne om militair met Navo-landen op te treden.

Ondanks alle discussies en ondanks de ongewone coalitie van landen die een krachtiger gebaar wilden – waar behalve Polen, de Baltische staten en andere Centraal-Europese landen ook het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk toe hoorden – gaven reserves van de belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten, en ook Duitsland de doorslag.

Om de pijn te verzachten herhaalde Stoltenberg dat er wel degelijk ‘een sterk signaal’ wordt afgegeven en dat het ‘tweestapsproces nu één stap wordt’ omdat Oekraïne al zo’n vooruitgang heeft geboekt dat toewerken naar lidmaatschap via het zogeheten ‘Membership Action Plan’ niet langer nodig is. Maar de Navo blijft wel elk jaar de ‘vooruitgang’ van Oekraïne in kaart brengen middels een aangepast ‘jaarlijks nationaal programma’. Verder begint de alliantie een langjarig programma om Oekraïne militair dichter bij de Navo te brengen en initieert het woensdag, in aanwezigheid van president Zelensky, de nieuwe Navo Oekraïne Raad, ‘waarin alle deelnemers als gelijke deelnemen’.

‘Genoeg bestaat eigenlijk niet’

De Duitse minister van Defensie Pistorius beklemtoonde dat na de oorlog Oekraïne ‘snel’ lid kan worden. Demissionair premier Rutte, die zaterdag in een telefoongesprek met Zelensky het belang had benadrukt van het ‘uitstralen van eenheid’, noemde diens tweet van dinsdag ‘niet behulpzaam’. Minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra zei: ‘Hoezeer we ook meeleven, geen van ons kan zich echt verplaatsen in een land dat in oorlog is en zijn zonen en dochters naar het front stuurt. Dat ‘genoeg’ eigenlijk niet bestaat tot de oorlog over is, begrijp ik wel.’

Zelensky, die dinsdagavond een grote menigte toesprak in het centrum van Vilnius, zei in zijn tweet dat er geen bereidheid is Oekraïne uit te nodigen of lid te maken. Dit laat volgens hem ruimte om over Oekraïnes Navo-lidmaatschap te onderhandelen in onderhandelingen met Rusland. ‘En voor Rusland vormt dit een motivatie zijn terreur voort te zetten.’ Pistorius ontkende desgevraagd deze mogelijkheid, verwijzend naar het al in 2008 genomen besluit dat Oekraïne lid wordt.

De bondgenoten werden het in Vilnius eens over ‘de meest omvattende plannen sinds het einde van de Koude Oorlog’ om de lidstaten te verdedigen tegen de twee voornaamste dreigingen, Rusland en China. Over enkele jaren moet Saceur, Navo’s hoogste commandant, binnen een maand kunnen beschikken over 300 duizend militairen om te reageren op een dreiging. Om deze grondige hervorming te realiseren hebben lidstaten in Vilnius beloofd dat ze minimaal 2 procent van hun nationaal inkomen aan defensie gaan uitgeven.

Nederland gastheer Navo-top 2025

Verschillende landen kondigden in Vilnius nieuwe wapensteun aan voor Oekraïne. Opvallend is het Franse besluit om langeafstandsraketten te gaan leveren. Deze wapens, die tot dusver alleen door de Britten werden geleverd, spelen een belangrijke rol in de Oekraïense pogingen land te heroveren. Ook Duitsland kwam met een groot nieuw hulppakket, met onder meer gevechtsvoertuigen, tanks en luchtverdediging.

De demissionaire Nederlandse bewindslieden toonden zich in Vilnius zeer tevreden met een ander besluit: Nederland gaat in 2025 de Navo-top organiseren. ‘Het onderstreept ons commitment aan de Navo, maar het geeft ook diplomatiek toegevoegde waarde’, zei Hoekstra. Nederland was nooit eerder gastheer van een Navo-top.

Landen van de F-16-coalitie, die wordt geleid door Denemarken en Nederland, maakten bekend dat nadat in augustus de eerste trainingen van Oekraïense piloten begonnen zijn in Denemarken, ook in Roemenië een trainingscentrum zal worden opgezet. Daarvoor zullen ook Nederlandse F-16’s naar dat land gestuurd worden. De training van piloten duurt zes tot acht maanden, volgens minister Ollongren, dus levering (waarvoor nog Amerikaanse toestemming is vereist) is niet eerder aan de orde dan in 2024.