Navo-chef Stoltenberg: ‘Geen indicatie dat raketinslag Polen een doelbewuste aanval was’

Beeld REUTERS

Stoltenberg zei dat de raketinslag waarschijnlijk een gevolg is van het optreden van de Oekraïense luchtafweer en voegde er direct aan toe: ‘Laat me duidelijk zijn: dit is niet Oekraïnes fout.’ Volgens Stoltenberg, en andere bondgenoten die zich inmiddels langs deze lijnen hebben uitgelaten, draagt Rusland verantwoordelijkheid voor het incident omdat het de agressieoorlog tegen Oekraïne is begonnen. ‘Laten we niet vergeten dat dit incident gebeurde tijdens een golf van raketaanvallen op Oekraïne. vanzelfsprekend heeft Oekraïne het recht zich te verdedigen tegen raketaanvallen tegen zijn steden en zijn kritieke infrastructuur'.

De Navo-chef zei dat Polen niet Art IV van het Noord-Atlantisch Verdrag heeft ingeroepen, dat voorziet in ‘consultaties’ als een lidstaat ‘zijn territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid’ bedreigd ziet. Er was geen reden voor, zei hij, op grond van de voorlopige analyse van het onderzoek naar het incident.

Volgens Stoltenberg betekent het incident in Polen niet dat de luchtafweer van de alliantie gefaald heeft. ‘Onze luchtafweer is ingericht op verdediging tegen aanvallen. We hebben wegen om na te gaan of iets een doelbewuste aanval is. De Oekraïense raket had niet de kenmerken van zo’n aanval, en dat verklaart hoe onze reactie was.’

‘De Navo is voorbereid op incidenten als deze', zei hij. ‘Ten eerste om dit soort incidenten niet te laten gebeuren, en als ze toch gebeuren er voor te zorgen dat ze niet uit de hand lopen. Onze reactie was ferm, maar ook erop gericht escalatie te voorkomen.’