Navo-baas Stoltenberg en premier Johnson waarschuwen: ‘Oekraïne-moeheid’ moet geen kans krijgen

De Britse premier Boris Johnson (links) en zijn de Oekraïense president Volodymyr Zelensky steken een kaars aan in de Sint Michielskathedraal in Kyiv. Beeld ANP / EPA

Terwijl Rusland een enorme troepenmacht opbouwt voor een laatste stoot tegen de belegerde stad Severodonetsk, kwamen Stoltenberg en Johnson onafhankelijk van elkaar met hun soortgelijke boodschap. Johnson zei na een bliksembezoek aan Kyiv dat ‘Oekraïne-moeheid’ geen kans moet krijgen en dat bondgenoten Oekraïne moeten laten weten dat ze er ‘zullen zijn zolang als het nodig is’.

Stoltenberg gaf een interview aan de Duitse krant Bild, waarin hij langdurige militaire steun aan Oekraïne absoluut noodzakelijk noemde. De prijs van kostbare wapenhulp en hoge energie- en voedselprijzen was volgens hem gerechtvaardigd. ‘Die prijs zal veel hoger zijn als Poetin erin slaagt grote delen van Oekraïne te veroveren.’

De nieuwe Britse opperbevelhebber generaal Patrick Sanders suggereerde zondag zelfs dat het Westen zelfs bereid moet zijn meer te sturen dan alleen maar wapens. Hij vindt dat zijn eigen leger moet zijn voorbereid om in actie te komen in ‘een nieuwe oorlog op Europees grondgebied’. Daarin moeten de Britten, aldus Sanders, mogelijk ‘schouder aan schouder met de bondgenoten vechten, om Rusland te verslaan’.

Russen niet zomaar verslagen

Oekraïne heeft wekenlang gehamerd op snelle levering van zo veel mogelijk zo zwaar mogelijke wapens, maar langzaam wordt duidelijk dat zelfs de meest geavanceerde wapens de immense Russische oorlogsmachine niet zomaar kunnen stoppen. Dat blijkt uit de taaie strijd rondom Severodonetsk. De stad is na een offensief van weken bijna helemaal veroverd door Russische troepen. Serhi Hajdaj, de Oekraïense gouverneur van de regio Loehansk, zegt dat de finale aanval op de stad ophanden is: ‘Vandaag, morgen of overmorgen zullen ze ons aanvallen met alle reserves die ze hebben.’

Severodonetsk is de laatste stad in de provincie Loehansk die nog niet helemaal in Russische handen is. Als de stad valt, kan Poetin eindelijk de verovering (zelf spreekt hij van ‘bevrijding’) van Loehansk opeisen, en kan zijn leger dieper Oekraïne in dringen.

Hajdaj noemt Lysytsjansk als volgende doelwit: de zusterstad van Severodonetsk aan de overkant van de rivier. Net als Severodonetsk is Lysytsjansk door Russisch geschut al hevig gebombardeerd. Burgers die niet willen blijven, kunnen zich laten evacueren – zondag vertrokken er weer enkele tientallen.

De Oekraïners houden stand, maar ten koste van grote verliezen die knagen aan de moraal. Volgens het Britse ministerie van Defensie hebben soldaten aan beide kanten het moeilijk – wat gouverneur Hajdaj in zijn dagelijkse updates bevestigt.

New York Times: Russen zetten clustermunitie in

The New York Times heeft uitgezocht welke munitie de Russen gebruiken bij hun beschietingen. De Amerikaanse krant komt zondag tot de conclusie dat in ongeveer 10 procent van de gevallen wordt geschoten met clustermunitie, die bij tal van internationale verdragen is verboden.

De overgrote meerderheid van de gebruikte projectielen zijn oude en ongeleide granaten uit de Sovjettijd, waarvan er veel moeten worden afgevuurd om weinig te raken. Ze richten daardoor enorme schade aan en maken veel meer slachtoffers dan moderne geleide projectielen. The New York Times speculeert dat Rusland grotendeels door zijn voorraden moderne projectielen en raketten heen is, en dat het door de sancties niet in staat is snel genoeg nieuwe te maken.