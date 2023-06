Navalny treitert Poetin met de opstand van het Wagnerleger: ‘Niemand kwam hem te hulp’

Aleksej Navalny, hier op videobeeld tijdens een eerdere zitting, dacht dat hij werd beetgenomen toen hij maandag in de rechtszaal hoorde over de acties van het Wagnerleger in het weekend. Beeld Via Reuters

Sinds begin deze maand is de radio in zijn cel afgesloten, zodat hij niets meer hoort uit de buitenwereld. Hij mag geen andere mensen ontmoeten en als hij die toch ziet, mogen ze niet met hem praten, legde hij uit in een reeks sarcastische tweets, die via zijn advocaten op zijn Twitter-account worden gezet.

Dus dacht hij dat hij voor de gek werd gehouden, toen hij te horen kreeg dat Wagner een hele stad had ingenomen, helikopters had neergeschoten en naar Moskou was opgetrokken om minister van Defensie Sjojgoe te vermoorden.

Maar in plaats van ‘Gefopt!!’ te roepen, ging de aanklager gewoon door met het nieuwe proces tegen Navalny, waarin hij en zijn anti-corruptieorganisatie FBK worden beschuldigd van extremisme en poging tot gewelddadige omverwerping van de regering van president Poetin.

‘Dus ik wachtte de hele tijd op het moment dat de aanklager in lachen zou uitbarsten en zou roepen: ‘Het is een grap, je had je eigen gezicht moeten zien, Navalny!’, schreef hij. ‘Maar ze was bloedserieus.’

Strafkamp

Navalny zit al bijna tweeënhalf jaar vast in een strafkamp, sinds hij terugkeerde uit een ziekenhuis in Berlijn waar hij werd behandeld na een poging van de Russische geheime dienst om hem te vergiftigen. Hierna wacht hem nog 9 jaar gevangenisstraf, en als hij nu ook wegens ‘extremisme’ wordt veroordeeld, kan hij nog eens 30 jaar krijgen.

Bert Lanting is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Hij was correspondent in Rusland, de Verenigde Staten en Brussel en chef van de buitenlandredactie.

Een absurde situatie, aldus Navalny. ‘Het is niet het Westen of de oppositie die Russische helikopters boven Rusland heeft neergehaald. Het is niet het FBK dat Rusland op de rand van een burgeroorlog heeft gebracht. Dat heeft Poetin zelf gedaan. Hij heeft persoonlijk gratie geschonken aan die criminelen die op weg waren om Sjojgoe te vermoorden en wie ze nog meer wilden ombrengen’.

Om Poetin te treiteren, wees hij erop dat niemand de president te hulp kwam, toen de Wagnercolonne op weg was naar Moskou om de stad in te nemen. ‘Er was geen enkele sprake van dat de natie zich eendrachtig achter hem schaarde.’

Navalny’s organisatie publiceert al jaren onthullingen over de grootschalige corruptie onder Poetins bewind. Ironisch genoeg onthulde het FBK vier jaar geleden dat Prigozjin samen met corrupte ambtenaren op het ministerie van Defensie tientallen miljoenen euro's achterover had gedrukt. Het FBK, toen nog niet verboden, diende destijds een klacht in bij de mededingingsautoriteit, maar die liep op niets uit. ‘Als het om mensen dichtbij Poetin gaat, wordt er meteen op de rem getrapt’, concludeerde Navalny.