Navalny opnieuw voor de rechter; 15 jaar extra strafkamp hangt hem boven het hoofd

Aleksej Navalnya met zijn vrouw Joelia tijdens het proces. Beeld EPA

Het proces tegen Navalny, die vorig jaar al werd veroordeeld tot het uitzitten van een voorwaardelijke straf van 2,5 jaar, wordt gehouden in het strafkamp in Pokrov, op honderd kilometer van Moskou, waar hij al een jaar vastzit. Hij kreeg die straf opgelegd nadat hij vorig jaar januari uit Berlijn was teruggekeerd. Daar lag hij maanden in een ziekenhuis na een mislukte poging van vermoedelijk de Russische geheime diensten hem te vergiftigen.

Volgens Navalny's vrouw Joelia hebben de autoriteiten er bewust voor gekozen het proces in het strafkamp te houden ‘omdat ze bang zijn het proces in Moskou te houden’. Daar zou het voor journalisten en buitenlandse diplomaten makkelijker zijn de zitting bij te wonen. Nu kreeg slechts een handjevol journalisten op het laatste moment te horen dat zij naar het strafkamp mochten komen.

Strafkolonie IK-2

Ook Joelia Navalnaja kreeg dinsdag toegang tot de geïmproviseerde rechtszaal in de strafkolonie IK-2. Volgens Joelia Navalnaja zou ze haar man eigenlijk woensdag mogen komen bezoeken in het kamp, maar in plaats daarvan kreeg ze te horen dat Navalny opnieuw zou worden berecht.

De gevangen oppositieleider wordt ervan beschuldigd dat hij ruim vier miljoen euro achterover heeft gedrukt uit de kas van zijn anticorruptie-organisatie FBK, die inmiddels door de autoriteiten is verboden. Dat geld zou hij hebben gebruikt voor privé-uitgaven.

De aanklacht is gebaseerd op de verklaringen van vier mensen die geld zouden hebben gedoneerd aan het FBK. Volgens aanhangers van Navalny gaat het om twee donateurs die door de autoriteiten onder druk zijn gezet om tegen Navalny te getuigen. De andere twee zouden zich slechts voordoen als voormalige donateurs.

Minachting voor een rechter

Daarnaast is Navalny aangeklaagd wegens minachting voor een rechter tijdens een eerder proces tegen hem, wegens het beledigen van een oorlogsveteraan. Als Navalny schuldig wordt bevonden aan verduistering, kan hij er vijftien jaar strafkamp bij krijgen. Voor het beledigen van de rechter zou er nog een paar maanden bovenop kunnen komen.

Daarmee is het waarschijnlijk nog niet afgelopen. Volgens Navalny bereiden de autoriteiten ook nog een aanklacht tegen hem voor wegens het oprichten van een ‘extremistische organisatie'. Daarmee doelen zij op zijn anticorruptie-organisatie, die vorig jaar het stempel ‘extremistisch’ kreeg.

Het betekende het definitieve einde van het FBK, dat in de loop der jaren tal van onthullingen had gedaan over de corruptie in kringen rond president Poetin. Navalny nam ook Poetin zelf onder vuur. Hij zou aan de Zwarte Zee voor een miljard euro een reusachtig paleis voor zichzelf hebben laten optrekken.

Een groot aantal van Navalny's medewerkers is naar het buitenland gevlucht uit vrees dat zij ook zullen worden opgepakt wegens hun banden met de organisatie.