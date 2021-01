Navalny haalt opnieuw uit naar corruptie Poetin met twee uur durende documentaire

Vladimir Poetin baadt dinsdag in ijskoude temperaturen buiten Moskou ter ere van Driekoningen. Volgens Navalny liet de Russische president een paleis bouwen voor ruim een miljard euro. Beeld AP

In de film richt Navalny zich op een nieuw paleis in tsaristische stijl op een klif aan de Zwarte Zee. Navalny stelt dat het paleis speciaal gebouwd is voor Poetin. Kosten: 100 miljard roebel (1,1 miljard euro).

De beelden van het paleis en het omliggende landgoed doen zelfs de optrekjes van Ruslands rijkste oligarchen in het niet vallen. Onder meer aanwezig in het paleis naast een theater, een casino en zwembaden: een marmeren badkamer met een jacuzzi in een Romeins tempeltje, een bordeauxrode lounge met fauteuils rondom een paaldanspaal en een slaapkamer die Navalny’s team omschrijft als ‘een imperialistisch boudoir’. Buiten heeft de paleisbewoner beschikking over een heuvellandschap met daarop een indoor ijshockeystadion, tal van wijngaarden en een spa. Eronder: een grottencomplex.

Het complex. Volgens Navalny is het paleis een uitwas van Poetins corruptie. Beeld palace.navalny.com

De documentaire is een spectaculaire tegenaanval van Navalny, een dag nadat Poetins autoriteiten hem lieten opsluiten via een flitsproces. Dat vond plaats in een politiebureau met aan de muur een portret van Genrich Jagoda, een van de hoofduitvoerders van de Stalinterreur.

Volgens het onderzoek van Navalny’s team is het paleis voornamelijk via steekpenningen gefinancierd door oligarchen achter Ruslands grootste staatsbedrijven. Oftewel: door de Russische belastingbetaler.

Het zwaar bewaakte paleis is al jaren een groot mysterie. Onderzoeksjournalisten ontdekten Poetins paleis al eerder, maar legden het nooit in zoveel detail vast als Navalny’s team. Het Kremlin ontkent dat het paleis gebouwd is voor Poetin.

De documentaire, met een uitgebreid artikel onderdeel van de website palace.navalny.com, begint met een oproep aan kijkers om zaterdag mee te doen aan demonstraties door het hele land. Het is de eerste keer dat de oppositie de straat opgaat sinds de vergiftiging van Navalny in augustus.

Poetins veiligheidsdienst verbiedt de demonstraties en zal naar verwachting optreden tegen deelnemers. Sinds Navalny’s terugkeer in Rusland, afgelopen zondag, zijn tientallen aanhangers van Navalny gearresteerd. Maandag werd iemand bestraft wegens ‘klappen als steun’ voor de oppositieleider.

Nieuws Wereldwijde kritiek op arrestatie Navalny: ‘Hij moet onmiddellijk vrijgelaten worden’

De paaldansruimte in ‘Poetins paleis’. Beeld palace.navalny.com