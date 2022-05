Navalny haalt nog eens hard uit naar Poetin voordat hij verdwijnt in berucht strafkamp

Navalny toonde zich strijdbaar tijdens de hoorzitting. Hij maakte zelfs grapjes over de slechte videoverbinding. Beeld Alexander Zemlianichenko / AP

Navalny maakte van de hoorzitting gebruik om nog eens flink uit te halen naar het Kremlin. Hij noemde de Russische president Vladimir Poetin ‘een gevaarlijke gek’ die een ‘stompzinnige oorlog’ is begonnen. ‘Een gek heeft Oekraïne in zijn klauwen en niemand weet wat hij ermee wil’, zei Navalny, die de hoorzitting via een videoverbinding bijwoonde.

‘Schijnproces’

Eind maart werd de Kremlincriticus veroordeeld tot negen jaar celstraf, vanwege fraude en minachting van de rechtbank. De rechtbank oordeelde dinsdag dat het vonnis ongewijzigd blijft en ‘onmiddellijk’ moet ingaan. Momenteel zit hij een straf uit van 2,5 jaar. Die straf wordt vervangen door de nieuwe straf van negen jaar, verminderd met ruim een jaar, de tijd die hij al heeft vastgezeten.

Navalny ontkent dat hij geld heeft verduisterd en zegt dat de rechtszaak politiek is gemotiveerd. Mensenrechtenorganisaties hebben de zaak ook omschreven als een ‘schijnproces’, bedoeld om de 45-jarige oppositieleider het zwijgen op te leggen. ‘U, uw systeem en Poetin zijn de verraders van het Russische volk’, beet Navalny de rechter dinsdag toe. Hij vergeleek de rechtszaak met de oorlog in Oekraïne: allebei ‘volledig op leugens zijn gebouwd’.

Dat Navalny de juridische strijd verliest, komt niet als een verrassing. Sinds de 45-jarige oppositieleider begin vorig jaar terugkeerde uit Duitsland, waar hij herstelde van een mislukte poging van de Russische geheime dienst om hem te vergiftigen, proberen de autoriteiten hem zo lang als mogelijk achter de tralies te krijgen.

‘Krankzinnige kleine tsaar’

In het kamp waar Navalny nu verblijft, kan hij vrij geregeld contact hebben met de buitenwereld. Vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne liet hij dan ook luid en duidelijk zijn ongenoegen horen. Navalny noemde Poetin onder meer een ‘krankzinnige kleine tsaar’, en moedigde het Russische volk aan hun angst opzij te zetten en te protesteren tegen de invasie. ‘Alles heeft een prijs. Als we de gevangenissen moeten vullen om de oorlog te stoppen, zullen we de gevangenissen vullen’, zei Navalny eerder.

Gevreesd wordt dat zulke uitingen na zijn overplaatsing niet meer mogelijk zullen zijn. De autoriteiten zouden hem willen opsluiten in de strafkolonie IK-6 in Melechovo, in de regio Vladimir. In dat strafkamp geldt een bijzonder streng regime, en zouden gevangen worden mishandeld en gemarteld. Ook als dergelijk leed Navalny bespaard blijft, zullen de autoriteiten er alles aan doen hem af te sluiten van de buitenwereld.

Navalny leek zich daar tijdens de hoorzitting nog geen zorgen om te maken. Hij toonde zich strijdbaar en maakte zelfs grapjes over de slechte kwaliteit van de videoverbinding. Aan het einde van zijn betoog richtte Navalny zich nog een keer direct tot Poetin. ‘Op een dag is jouw tijd op en dan zul je branden in de hel’, besloot hij.