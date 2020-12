Navalny: bondgenoot Sobol meegenomen voor verhoor

Verkiezingen in Moskou worden steeds corrupter, maar de oppositie zit niet stil

Een zomer van protesten is zondag ten einde gekomen met lokale verkiezingen in Moskou. Ook in andere delen van het land gingen Russen naar de stembus. De controversiële verkiezingen geven een indruk over de staat van president Poetins bestel.

Foptelefoontje: Navalny spreekt 45 minuten met geheimagent die hem probeerde te vergiftigen

Door zich voor te doen als een Russische regeringsfunctionaris is Aleksej Navalny erin geslaagd om 45 minuten te telefoneren met een FSB-agent die betrokken was bij de poging tot moord op hem op 20 augustus in de Siberische stad Tomsk.