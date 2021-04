Navalny begint hongerstaking in Russische strafkolonie omdat hij geen medische hulp krijgt

Aleksej Navalny, afgelopen februari. Beeld AFP

Navalny kampt naar eigen zeggen al weken met toenemende pijnen in zijn rug en benen, mogelijk vanwege een beknelde zenuw. In het bericht dat woensdag verscheen, zegt hij inmiddels geen gevoel meer te hebben in delen van zijn benen. Van de strafkolonie zou hij enkel wat pijnstillende pilletjes Ibuprofen gekregen hebben. ‘Ik heb recht om een arts uit te nodigen en om medicijnen te krijgen. Ik krijg geen van beide.’

De leiding van IK-2, een van de beruchtste strafkolonies van Rusland, omschreef Navalny’s toestand vorige week als ‘stabiel en bevredigend’ en weigert artsen toe te laten. Het Kremlin wil geen commentaar geven op Navalny’s gezondheidstoestand.

Oproep vijfhonderd artsen

Meer dan vijfhonderd Russische artsen hebben de gevangenisdienst in een brief opgeroepen in te stemmen met Navalny’s verzoek om onderzocht te worden door een arts die hij vertrouwt. De artsen stellen op basis van Navalny’s klachten dat de oppositieleider verlamd kan raken in zijn benen als hij niet behandeld wordt.

Navalny zegt dat de leiding van de strafkolonie zijn gezondheid alleen maar verder probeert te verslechteren via ‘marteling door slaaponthouding’. Hij wordt volgens zijn advocaten acht keer per nacht gewekt door cipiers die hem filmen en met een zaklamp in zijn gezicht schijnen. Volgens de gevangenisautoriteiten vormt Navalny een vluchtgevaar en moet hij daarom streng in de gaten gehouden worden.

De oppositie is ervan overtuigd dat president Poetin verantwoordelijk is voor de omstandigheden van Navalny’s gevangenschap. ‘Wat hier gebeurt, is persoonlijke wraak en vergelding’, schreef Navalny’s vrouw Joelia vorige week. ‘Dit moet onmiddellijk stoppen.’

‘Situatie heel ernstig’

Navalny’s medestanders maken zich extra zorgen, omdat de oppositieleider nog niet volledig hersteld zou zijn van een vergiftiging met zenuwgif in augustus vorig jaar. Jevgeni Roizman, prominent oppositiepoliticus en oud-burgemeester van Jekaterinenburg, zei maandag op radiozender Echo van Moskou dat Navalny hem in vertrouwen verteld had nog niet te kunnen rennen toen hij in januari terugkeerde uit Duitsland, waar Navalny werd behandeld. ‘Ik ken Navalny goed genoeg om te weten dat hij niet snel klaagt’, zei Roizman. ‘De situatie is heel ernstig aan het worden.’

Dinsdag uitten de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Macron hun zorgen over Navalny’s toestand in een telefoongesprek met president Poetin.

Ondertussen zint de Russische oppositie op een nieuwe demonstratie voor Navalny’s vrijlating. Op de website free.navalny.com hebben 360 duizend Russen aangegeven dat ze zullen deelnemen aan een volgend protest. Navalny’s team zegt een datum te prikken als 500 duizend mensen zich opgeven.

Een recente foto van Navalny uit de gevangenis, die twee dagen geleden op zijn Instagram-account verscheen: