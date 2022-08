Natuurvergunning circuit Zandvoort niet geschorst, Formule 1-race in september gaat door

De uiteindelijke winnaar Max Verstappen gaat als eerste van het veld Formule 1-coureurs de bocht in tijdens de race van 2021 op Zandvoort, de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985. Beeld Klaas Jan van der Weij

De milieuorganisaties menen dat de stikstofuitstoot van het evenement te groot is voor de omliggende natuur, en dat er een verkeerde berekening van de uitstoot is gebruikt bij het verlenen van de vergunning.

Na afweging van alle belangen oordeelde de Raad van State dat de natuurvergunning voor Circuit Park Zandvoort niet wordt geschorst. Over de gewraakte berekening van de stikstofuitstoot boog de rechter zich niet, omdat die te complex is voor deze tussentijdse procedure. Hij heeft daarom een afweging gemaakt tussen de economische belangen en de belangen voor de omliggende natuur, vooral nabijgelegen Natura2000-gebieden.

‘Die afweging valt op dit moment uit in het voordeel van het circuit’, zei de rechter dinsdagochtend. Het circuit mag vooralsnog de activiteiten voortzetten, waaronder het organiseren van de Formule 1 Grand Prix in september. Daarvoor zijn volgens de rechter niet alleen forse investeringen gedaan in het circuitterrein zelf, maar ook in de infrastructuur van Zandvoort en omgeving.

Een andere reden om de vergunning niet te schorsen is dat er al minder stikstof wordt uitgestoten dan voorheen. Voordat de nieuwe vergunning in 2021 werd verleend, mocht het circuit het hele jaar door autosportraces en andere activiteiten ontplooien. Sinds 2021 is de vergunning beperkt tot maximaal 337 dagen per jaar voor het racen met niet-elektrische auto’s en motoren op het circuit.

In april bepaalde de rechtbank Noord-Holland dat de bezwaren van de milieuorganisaties ongegrond zijn en dat de vergunning voor het circuit van Zandvoort in stand blijft. De milieuorganisaties gingen in hoger beroep, maar een definitieve uitspraak wordt pas in 2023 verwacht. Daarom vroegen ze de Raad van State om een tussentijdse uitspraak.

Mobiliteitsplan

De organisatie Dutch Grand Prix zegt verheugd te zijn met de voorlopige uitspraak en stelt, ongeacht de uitkomst van het definitieve vonnis, ‘intrinsiek gemotiveerd’ te zijn om verder te verduurzamen. ‘Ons succesvolle mobiliteitsplan en de enorm verbeterde OV-infrastructuur, zijn daarvan een goed voorbeeld. Geen enkele van onze reguliere bezoekers komt in 2022 naar de F1 in Zandvoort met de auto.’

Er zijn door milieuorganisaties al vele procedures aangespannen tegen het circuit in Zandvoort. Telkens besloot de rechter in het voordeel van de Grand Prix.

Organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) boekte de afgelopen jaren wel andere successen bij de rechter in de strijd tegen stikstofdepositie. Toen de organisatie in 2019 bij de Raad van State een zaak tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) won, kwam het hele stikstofbeleid in Nederland op de tocht te staan en werden vele bouwprojecten stilgelegd. Daarna won MOB nog honderden zaken.