Natuurorganisaties: stop met de kaalkap van bossen

Kaalslag op de Mookerheide, waar bos wordt gekapt om ruimte te maken voor andere natuur. Beeld Marcel van den Bergh

Bosbeheerders moeten stoppen met kaalkap in bossen, schrijven 63 natuurorganisaties in een plan voor de vermindering van de broeikasgasuitstoot dat vandaag wordt gepresenteerd. Kaalkap is een vorm van bosbeheer waarbij stukken bos worden gekapt voor houtoogst en verjonging van het bos.

Volgens de natuurorganisaties is dat in strijd met duurzaam beheer van de bossen. Jonge boompjes nemen een stuk minder CO2 op dan oude bomen. Een duurzaam bosbeheer waarbij hier en daar een boom wordt gekapt leidt volgens hen tot een extra CO2-opslag van bijna 0,2 Megaton per jaar.

Het pleidooi van de natuurorganisaties maakt deel uit van een 40-punten-plan van de organisatie Urgenda. Met de maatregelen uit het plan kan volgens Urgenda de uitstoot van broeikasgas in 2020 met 25 procent worden gereduceerd. In juni 2015 won Urgenda een rechtszaak tegen de staat om de CO2-uitstoot met een kwart te verminderen.

Naast het stoppen van kaalkap bevat het plan ook aanbevelingen om de veestapel te verminderen, de maximumsnelheid te verlagen en 100 duizend huurhuizen energiezuinig te maken.

Al langer kritiek

Het kapbeleid van bosbeheerders ligt al een tijdje onder vuur. Eerder dit jaar uitte Frits van Beusekom, een voormalige directeur van Staatsbosbeheer, kritiek op het kaalkapbeleid van zijn voormalige werkgever, de grootste boseigenaar van Nederland. Daarbij worden stukjes bos ter grootte van 0,5 tot 2 hectare gekapt. Volgens Van Beusekom wordt het kapbeleid vooral ingegeven door geldbejag. Staatsbosbeheer ‘oogst’ jaarlijks 350 duizend kuub hout uit de bossen. Dat levert 25 miljoen op.

Nederlandse bossen nemen jaarlijks 2,1 Mton CO2 op uit de lucht. Nederland heeft 365 duizend hectare bos en is daarmee een van de minst beboste landen van Europa. Volgens onderzoekers van Wageningen Universiteit is het areaal aan bos in de periode 2013-2017 met 5.400 hectare achteruit gegaan.

De voornaamste oorzaak van die achteruitgang is dat bossen worden gekapt om ruimte te maken voor andersoortig natuurgebied zoals heide en stuifzanden. Volgens de natuurorganisaties is daar niet veel mis mee. Zij maken met name bezwaar tegen het kappen van bossen voor houtoogst en verbranding in biomassacentrales. Dat moet volgens hen verboden worden.

Eerder deze week lieten Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten weten dat ze hun kapbeleid kritisch gaan herzien.