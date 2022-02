Natuurmonumenten en nieuwbouw: die combinatie valt verkeerd bij bewoners Vierakker

De bewoners van Kasteel het Hackfort krijgen nieuwe buren als het aan Natuurmonumenten ligt. Beeld ANP / Herman Engbers

Natuurmonumenten wil een oude, vervallen boerderij in een natuurgebied in Vierakker herstellen met de opbrengst uit de verkoop van twee nieuwbouwhuizen en de inkomsten uit de erfpacht op de bouwgrond. Maar inmiddels hebben tegenstanders meerdere zienswijzen ingediend bij de gemeente op de plannen, die de bouw van de twee ‘schuurwoningen’ in stijl van de boerderij mogelijk moeten maken.

Één ervan kwam van Cordrik van der Meulen, voorzitter van Dorpsbelang Wichmond-Vierakker – twee dorpen in de gemeente Bronckhorst. Hij spreekt van een bizar plan. ‘Toen wij een wandelverbinding door dit gebied wilden vanaf kasteel Hackfort heette het hier een stiltegebied en kon er niks’, zegt hij. ‘Op deze manier zorgen ze zelf voor onomkeerbare drukte.’

Verdienmodel

Natuurmonumenten heeft veel onroerend goed in het buitengebied. Landhuizen, boerderijen, schuren. Door verhuur, horeca en evenementen worden die op veel plekken te gelde gemaakt. De organisatie kon woensdag niet onmiddellijk antwoord geven op de vraag of nieuwbouw in combinatie met erfpacht een verdienmodel is dat ze veel vaker gaan inzetten.

Dit is wel de vrees in Vierakker. Immers: rond het veertiende-eeuwse kasteel Hackfort, na de dood van de laatste barones van Westerholt in 1981 overgedaan aan Natuurmonumenten, heeft de organisatie nog meer (vervallen) boerderijen in bezit. In een eerdere reactie in de Stentor nam de gebouwbeheerder van Natuurmonumenten de vrees niet weg.

‘Ik begrijp dat mensen vinden dat wij ons op de natuur moeten richten en het misschien vreemd klinkt dat wij huizen willen bouwen’, zei Anniek Dusseldorp van Natuurmonumenten. ‘Maar we zijn óók een erfgoedorganisatie. Dat erfgoed moet ergens van worden betaald.’

Zuur

Ze krijgt bijval van Eric ten Hagen, die nu anti-kraak woont in een van de gebouwen rond de vervallen boerderij. Hij zegt lang niet alleen maar goede ervaringen te hebben met de natuurclub, maar vindt de critici in dit geval wel erg zuur.

‘De natuur wint, want qua oppervlak gaan ze veel meer oude gebouwen en opstallen slopen dan er aan woningbouw terugkomt’, zegt hij. ‘En als ze alleen de oude boerderij opknappen, komt er een rijke westerling en wordt het een dooie boel. Nu kun je er nog een kleine woongemeenschap van maken.’

Die paar bewoners zullen volgens Ten Hagen niets afdoen aan het stiltegebied, waar nu al dagelijks honderden wandelaars over de oprijlaan langs de boerderij lopen. Hij kijkt liever naar de ‘fantastische dingen’ die Natuurmonumenten sinds het vertrek van de boer in 2018 op de oude landbouwgrond heeft gedaan. Zoals natuurherstel en het aanleggen van waterbergingen. ‘In mijn ogen is het toch een beetje van: er is een Mercedes geleverd en men ziet alleen het krasje.’