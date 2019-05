Natuurkundige Rasa Muller doet eindexamen: ‘Ik heb die feitjes echt niet meer paraat’

Rasa Muller (25) is deeltjesonderzoeker aan het Nikhef Instituut. ‘De scheikundige feitjes die je voor dit examen nodig hebt, heb ik echt niet meer paraat’, reageert ze op het eindexamen. ‘Dat is te lang geleden. Mijn eigen eindexamen scheikunde was ook al weer acht jaar terug. Maar ik zie ook vragen over reactievergelijkingen, dat kan ik wel. En ik zag ook grafiekjes, altijd lekker.’

Tussen scheikunde en natuurkunde zijn genoeg raakvlakken, zegt Muller, ‘maar natuurkunde is toch anders. Bij scheikunde heb je het over stoffen, moleculen en de reacties daartussen. Ik bestudeer deeltjes die veel kleiner zijn.’

Het examen raakt dus niet letterlijk aan Mullers werkveld, toch is het af en toe een feest van herkenning. ‘Ze noemen telkens Binas, dat is voor mij de goede oude tijd’, zegt ze, verwijzend naar het handboek voor biologie, natuurkunde en scheikunde dat in meerdere examenvragen voorkomt. ‘En bij het begin introduceren ze een vraag over gasontsnapping met ‘Je leest op Twitter’. Leuk dat sociale media een rol spelen in het examen. Al vraag ik me af of middelbare scholieren op Twitter zitten. Ikzelf in ieder geval wel!’

Met een beetje kennis van het Binas-boek kom je ‘best heel ver’ in dit examen, denkt Muller. Zelf zou ze het niet halen als ze het onvoorbereid moest doen. ‘Ik ben ook vrij slecht in feitjes onthouden, dus ja. Mijn kracht is dingen opzoeken en logische verbanden leggen, daarom vind ik formules ook zo fijn.’

Weetje Bijna alle vmbo-kb en vmbo-bb-scholieren maken de centrale examens digitaal. Scholen kunnen hier zelf voor kiezen, dat doet 99 procent van de bb-scholen en 98 procent van de kb-scholen. In de digitale examens kan er gebruik worden gemaakt van geluid en bewegende beelden.

12.784 vmbo-gt scholieren doen vandaag het examen in het vak natuur- en scheikunde 2. Dat is ongeveer een op de vijf gt-eindexamenkandidaten.