Natuurherstelwet krijgt groen licht van Europees Parlement, ondanks hevig verzet van rechts

Frans Timmermans in Brussel, 22 maart 2023. Beeld ANP / EPA

324 Europarlementariërs steunden het voorstel, 312 stemden tegen en 12 onthielden zich van stemming. De stemmingsuitslag is een overwinning voor Europees commissaris Frans Timmermans (Green Deal), die zich afgelopen maanden opwierp als de verdediger van het voorstel. De teams van Timmermans en commissaris Virginijus Sinkevicius (Milieu) waren tot het laatste moment in touw om parlementariërs over te halen. Het parlement eist wel een forse afzwakking van het wetsvoorstel, net als de milieuministers van de EU-landen dat eerder deden. Naar verwachting komt er dit najaar een definitief akkoord tussen de lidstaten en het parlement.

Timmermans had eerder gewaarschuwd dat hij niet met een nieuw wetsvoorstel zou komen als het parlement het zou verwerpen. Het was alles of niets, een handelwijze die door de christendemocraten als ondemocratisch werd bestempeld. Sinkevicius benadrukte dinsdag in een debat over het wetsvoorstel het belang ervan. ‘De natuur is ziek, de natuurherstelwet is het medicijn’, stelde hij. ‘Dit gaat om een leefbare wereld. Het gaat over onze levens en die van de generaties na ons.’

Over de auteur

Marc Peeperkorn is sinds 2008 de EU-correspondent voor de Volkskrant. Hij woont en werkt in Brussel.

Het wetsvoorstel verplicht de EU-landen herstelplannen op te stellen om de verslechtering van grond en water tegen te gaan. De plannen geven veel vrijheid aan de lidstaten, die zelf grotendeels bepalen welke maatregelen er worden genomen. Er zijn weinig harde doelstellingen vastgelegd in het wetsvoorstel. Wel wil de Commissie dat het pesticidengebruik in de landbouw in 2030 is gehalveerd.

Geheim plan

Volgens de Europese christendemocraten, waarbij het CDA is aangesloten, leidt de natuurherstelwet tot minder voedselproductie en daardoor tot hogere prijzen in de supermarkt. CDA-Europarlementariër Esther de Lange uitte dinsdag ook de vrees dat nationale rechters – onder druk van ‘extremistische milieuclubs’ – de nieuwe wet zouden aangrijpen om talloze bouwprojecten stop te zetten. Extreem-rechtse fracties in het parlement menen dat de Commissie een geheim plan heeft om boeren te onteigenen.