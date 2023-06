Natuurherstelwet EU hangt aan zijden draadje; geen meerderheid in commissie voor voorstel

Europees Commissaris Frans Timmermans in gesprek met activisten van de protestactie ‘Kruiwagenmars’ in Brussel. Beeld AFP

Met stakende stemmen (44-44) wees de milieucommissie het voorstel af. Eerder deden de landbouw- en visserijcommissies van het parlement hetzelfde. Het definitieve lot van de natuurherstelwet wordt komende maand bepaald als het voltallige parlement erover stemt.

De natuurherstelwet is volgens Europees Commissaris Frans Timmermans essentieel voor de biodiversiteit in de EU. De grond- en waterkwaliteit hollen al jaren achteruit, net als het aantal insecten en dieren dat zorgt voor bestuiving. Timmermans wil daarom dat vanaf 2030 tenminste 20 procent van de grond en wateren in Europa onder een herstelplan vallen. Verder moet in hetzelfde jaar het pesticidegebruik in de landbouw gehalveerd zijn.

De Europese christendemocraten en liberalen verzetten zich hevig tegen het wetsvoorstel. Zij vrezen voor minder voedselproductie en daardoor hogere voedselprijzen. Twee weken geleden probeerden deze fracties in het parlement de wet naar de prullenbak te verwijzen. Dat mislukte door eveneens stakende stemmen.

‘Terug naar de tekentafel’

De verwaterde versie van het wetsvoorstel waarover dinsdag werd gestemd, haalde het tot genoegen van de christendemocraten en liberalen ook niet. ‘De milieucommissie heeft een duidelijk signaal afgegeven: dit voorstel voor natuurherstel moet beter!’ zei VVD-Europarlementariër Jan Huitema na afloop van de stemming. ‘Terug naar de tekentafel’, concludeerde ook Esther de Lange (CDA).

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is hoopvol dat het voltallige parlement wel instemt met het afgezwakte voorstel. Gebeurt dat niet dan is het aan Timmermans of hij met een nieuw voorstel komt. Eerder liet de commissaris weten dat niet van plan te zijn.

Gaat het parlement toch akkoord, dan kunnen de onderhandelingen van start met de EU-landen. Die willen het voorstel ook op belangrijke punten afzwakken. Nederland wil dat de natuurherstelwet helemaal van tafel gaat.