Natuur heeft geen prioriteit op de klimaattop, natuurbeschermers vragen om een krachtig signaal

De Braziliaanse president Lula werd als een popster onthaald in Egypte. Hij kondigde aan met Congo en Indonesië een ‘regenwoudalliantie’ te beginnen. Beeld AFP

Symbolischer kan het niet. Het ‘Nature Zone Pavillion’ op de klimaattop in Sharm el-Sheikh, hoofdkwartier van de natuurbeschermers, bevindt zich vrijwel onvindbaar in een uithoek van de meest afgelegen hal van het conferentiecomplex. Over alle aspecten van de klimaatcrisis wordt op COP27 gesproken, maar slechts weinig over de crisis in natuur en biodiversiteit. En dat terwijl beide crises ten diepste verbonden zijn met de klimaatproblematiek.

‘De klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis zijn twee kanten van dezelfde medaille’, zei Lucy Almond van Nature4Climate, een coalitie van 340 natuurorganisaties, woensdag bij aftrap van de ‘biodiversiteitsdag’ op de COP. ‘En ze moeten samen worden aangepakt.’ Want het halen van de doelen van Parijs (maximaal 1,5 graad opwarming in 2100 en klimaatneutraliteit in 2050) hangt af van het vermogen van de natuur om onze CO2-uitstoot op te nemen. ‘Het is onze goedkoopste klimaatoplossing.’

Een klimaatoplossing waarmee het beroerd gaat. De aarde maakt een zesde uitstervingsgolf door, door menselijk handelen ditmaal. Soorten verdwijnen in hoog tempo, sneller dan in de laatste 10 miljoen jaar, door verlies aan leefgebied, vervuiling en steeds meer ook de opwarming van het klimaat door het opstoken van fossiele brandstoffen. Zonder snelle actie zal mogelijk de helft van de soorten eind deze eeuw uitsterven, en zullen hele ecosystemen het loodje leggen, zoals koraalriffen en regenwouden. En daarmee verliezen we ook de opnamecapaciteit van de natuur.

‘De wetenschap is duidelijk: je kunt de ene crisis niet oplossen zonder de andere op te lossen’, zegt Melanie Coath van de Britse Royal Society for the Protection of Birds. ‘De klimaatverandering is de grootste bedreiging van de natuur, terwijl we die natuur nodig hebben om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Daarom maken we ons zoveel zorgen dat de urgentie over de biodiversiteitscrisis hier in Sharm el-Sheikh zo ver te zoeken is.’

‘Natuurpositieve wereld’

Het gebrek aan urgentie is des te vreemder aangezien komende maand (van 5 tot 17 december) in Montreal, Canada, de VN-biodiversiteitstop staat gepland: COP15 van de VN Conventie voor Biodiversiteit (CBD), de zusterorganisatie van de VN-klimaatconventie UNFCCC. In Montreal moet een nieuw akkoord worden gesloten over de bescherming van de natuur en de biodiversiteit tot 2030, met als doel het natuurverlies tot staan te brengen en een ‘natuurpositieve’ wereld te bereiken in 2050 (analoog aan klimaatneutraal). Prominent daarin is het plan om in 2030 minimaal 30 procent van alle land en zee bescherming te geven.

Het probleem is alleen dat de voortekenen voor COP15 niet gunstig zijn. Gastland en voorzitter China moest de top al tot viermaal uitstellen vanwege de coronapandemie. Om die reden wordt hij nu gehouden in Canada, waar het CBD-hoofdkwartier is gevestigd. De onderhandelingen verlopen echter stroef door een gebrek aan urgentie, mede in de hand gewerkt doordat de organisatie geen enkele regeringsleider heeft uitgenodigd om de top bij te wonen (in Sharm el-Sheikh waren er zeker zeventig aanwezig).

Gelukkig zijn er intussen op COP27 ook positieve ontwikkelingen. Onder meer dankzij het Brazilië van aankomend president Lula da Silva (die woensdag als een popster in Sharm el-Sheikh werd onthaald). Brazilië, het land met de snelste ontbossing wereldwijd, gaat samen met de Democratische Republiek Congo en Indonesië zijn tropische regenwouden beter beschermen. De drie landen bezitten samen 52 procent van het mondiale areaal. Een cruciaal plan, want regenwouden slaan veel CO2 op, en verwoesting ervan brengt die in de atmosfeer.

Regenwoudalliantie

Het plan van de regenwoudalliantie (waarover jaren werd gesteggeld, maar waarbij andere landen zich nu al willen aansluiten) is dat de rijke landen gaan betalen voor het terugdringen van de ontbossing en het in stand houden van de regenwouden als carbon sinks, als compensatie voor hun eigen uitstoot. Deels via een nieuw financieringsvehikel voor bescherming van biodiversiteit, deels via het opvoeren van bestaande geldstromen via het REDD+-programma van de Verenigde Naties.

Een mooi plan, zegt Brian O’Donnell van de natuurkoepel Campaign for Nature. ‘Maar je kunt dit nog steeds zien als een slimme uitweg voor rijke landen die niet al te snel hun eigen uitstoot willen terugdringen.’ En het idee dat we onze uitstoot nog kunnen compenseren, dáár moeten we vanaf. ‘Dat stadium zijn we inmiddels gepasseerd. Je rekent je rijk, want de bossen die jouw uitstoot moeten compenseren, verdwijnen in hoog tempo. Het Amazonegebied begint door ontbossing, opwarming en verdroging inmiddels CO2 uit te stoten in plaats van op te slaan.’

Cruciaal bij het regenwoudplan is het ‘meenemen’ van de inheemse volken die in de betrokken gebieden leven, iets wat in eerdere CO2-compensatie-plannen (zoals REDD+) amper gebeurde. Want de rol van inheemse volken is essentieel. Ze maken 5 procent van de wereldbevolking uit, maar beheren 80 procent van de biodiversiteit. Juist in de gebieden die door hen worden beheerd, blijft de ontbossing beperkt en de biodiversiteit op peil. Zij moeten dus direct toegang krijgen tot de financiering.

‘Rechtvaardige klimaattransitie’

Niet dat de inheemse volken zelf daarin geloven. De scepsis over het regenwoudplan (en vergelijkbare ‘natuurlijke klimaatoplossingen’ voor bijvoorbeeld wetlands) is groot, bleek woensdag bij de aftrap van de biodiversiteitsdag op de COP. Vertegenwoordigers van inheemse volken scandeerden leuzen tegen ‘valse oplossingen’ die volgens hen strijdig zijn met een ‘rechtvaardige klimaattransitie’. Op hun protestborden: ‘Forest Offset = Climate Scam’ en ‘Nature Based Solutions = Land Grab’.

De integratie van klimaat- en natuurbeleid moet intussen snel haar beslag krijgen, vinden natuurbeschermers op COP27. Vandaar ook de oproepen van ngo’s aan het Egyptische voorzitterschap en de leidende landen in Sharm el-Sheikh tot een krachtig signaal. ‘Zoals een duidelijke verwijzing in de slotverklaring naar de cruciale rol van natuur en biodiversiteit in het klimaatbeleid, en de vaststelling dat het ook voor het klimaat van belang is dat COP15 een succes wordt’, aldus Melanie Coath.