Natte winters en droge zomers leiden tot hogere waterschapsbelasting

De natuur in Limburg had het zwaar te verduren tijdens de extreem droge zomer van 2018. Beeld Novum RegioFoto

Driekwart van dat geld moeten huishoudens opbrengen, de rest komt van boeren en bedrijven. In Delfland (Zuid-Holland) betalen huishoudens het meest, in Limburg is de stijging relatief gezien het hoogst – al is de belasting daar lager dan gemiddeld. Het waterschap in Limburg heeft meer geld nodig voor investeringen om de inwoners te beschermen tegen wateroverlast en hoogwater in de Maas.

De stijging heeft te maken met droge zomers en natte winters. Daardoor moeten de waterschappen meer middelen inzetten om de drinkwatervoorziening op peil te houden, en de dijken en waterwegen te behouden. Ook zijn er strengere wetten en regels van kracht die om extra investeringen vragen.

Nederland telt 21 waterschappen in 2020 (in 1953 waren dat er nog 2.600). De waterschappen beheren bijna 18 duizend kilometer waterkeringen en 225 duizend kilometer aan rivieren, sloten, beekjes en andere waterlopen. Per jaar zuiveren zij in 327 zuiveringsinstallaties 2 miljard kubieke meter afvalwater.

Sommige waterschappen beheren hiernaast wegen en fietspaden. Het gaat om 6,6 duizend kilometer aan gewone wegen en duizend kilometer aan fietspaden.