Natte winter, droge lente: neerslag in januari is goud waard in mei

Het Benthemplein in Rotterdam is zo ingericht dat het bij regenval tot 1.7 miljoen liter water kan vasthouden. Beeld Joris van Gennip

Januari is nog niet voorbij, maar staat nu al in de topvijf van natste januarimaanden ooit gemeten. Tot de 23ste van de maand viel er in Nederland gemiddeld 120 millimeter neerslag. Ter vergelijking: van 1991 tot 2020 was dat gemiddeld 72 millimeter. Nu er in de laatste dagen nog 11 millimeter neerslag wordt verwacht komt een positie in de topdrie binnen bereik.

De natte winter, die plaatselijk tot overlast leidde, wringt met een half jaar geleden, toen Nederland een van de droogste zomers meemaakte. Ook in de jaren daarvoor waren de zomermaanden geregeld uitzonderlijke droogte. Door klimaatverandering zullen droge lentes vaker voorkomen, verwacht het KNMI. Dat leidt tot de vraag: kunnen we de regen van nu opslaan om problemen eind mei te voorkomen?

‘Het opvangen van water is een balanceeroefening’, zegt Martine van der Ploeg, hoogleraar hydrologie en kwantitatief waterbeheer aan Wageningen University & Research. ‘Enerzijds wil je droogte in de zomer voorkomen, anderzijds kun je de waterstanden niet te hoog laten oplopen nu. Je wilt niet dat rivieren en andere wateren overstromen, mocht er nog meer water bijkomen.’ Dat bevestigt Rens van Beek, hydroloog aan de Universiteit Utrecht. ‘De weersextremen worden groter: we krijgen soms hevige droogte, maar soms ook ernstige regenval.’

Welke manieren zijn er om water op te slaan, zonder natte voeten te krijgen? Vier opties.

Verhoog de grondwaterstand

‘Sinds de zomer is het grondwater in het oosten van Nederland niet volledig aangevuld’, vertelt Van der Ploeg. ‘Door meer neerslag vast te houden, lukt dat misschien wel.’ In november maakte het kabinet bekend het grondwaterpeil in delen van Nederland te willen verhogen.

Regenwater kan wegstromen naar bijvoorbeeld een rivier, of in de bodem trekken. In dat laatste geval nemen planten een deel van het water op; de rest komt in het grondwater terecht. Door barrières te plaatsen, zoals stuwen, of door afvoerkanalen op te vullen, kan het water worden vastgehouden. De winter is daarvoor ideaal, omdat planten weinig groeien en dus weinig water verbruiken.

Niet iedereen juicht het kabinetsbesluit toe. Een hoge grondwaterstand bezorgt de landbouw hoofdbrekens: machines zakken weg in de modder en boeren kunnen pas later in het voorjaar zaaien. Daarom blijft het bij kleinschalige projecten, zoals op een boerderij in Holten. ‘Maar misschien levert een hogere grondwaterstand over de gehele linie wel meer op, omdat je dan in de zomer minder schaarste hebt’, aldus Van Beek.

Het waterpeil van meren en rivieren verhogen

Grote meren zijn bij uitstek geschikt om water op te slaan. In mei vorig jaar, halverwege de droge lente, besloot Rijkswaterstaat het waterpeil van het IJsselmeer met 5 centimeter te verhogen. Daardoor kwam 90 miljard liter water beschikbaar. Ook in rivieren kunnen waterschappen de waterstand verhogen met overlaten, verstelbare kleppen die het water alleen bij een hoog waterpeil doorlaten. Overlaten slaan in de zomer het water op en laten het in de winter doorstromen. Vooral in het oosten van Nederland, waar veel stroompjes vanuit Duitsland naar de IJssel lopen, zijn deze in gebruik. Bijkomend voordeel: een hoger grondwaterpeil rondom de rivieren.

Zulke maatregelen brengen zorgen met zich mee: je moet geen huizen of landbouwgrond onder water zetten. ‘Ook in kleine beken moet je ruimte voor overtollig water behouden; land dat in de zomer droogstaat, maar in de winter kan overstromen’, aldus Van der Ploeg. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de waterstand van het IJsselmeer nu al preventief verhoogd wordt: dat gebeurt pas in een droge periode.

Stedelijke opslagplaatsen voor water aanleggen

Regen in een ton opvangen en daarmee later de tuin sproeien? Steeds meer steden doen dat op grote schaal met waterbuffers. Die waren oorspronkelijk bedoeld om het riool te ontlasten bij hevige regenval. Nu kiezen steden ervoor het opgeslagen regenwater te filteren en opnieuw te gebruiken.

Bij het stadion van voetbalclub Sparta in Rotterdam ligt sinds 2018 een waterbuffer van 1.4 miljoen liter. Jaarlijks wordt daar 25 miljoen liter regenwater opgeslagen, waarvan 60 procent hergebruikt wordt om de velden van Sparta te besproeien. Elders in Rotterdam ligt het Benthemplein, een zogenaamde waterplein dat bij regenval onderloopt en tot 1.7 miljoen liter water kan vasthouden.

Het consumentenverbruik verminderen

Volstaan deze maatregelen tijdens droge zomer? Dat weet Van Beek niet zeker. ‘Nederland is er jarenlang op ingericht van het water af te komen. Sommige maatregelen die we daarvoor genomen hebben, moeten we nu omdraaien.’

Van der Ploeg: ‘Er gebeuren een heleboel goede dingen, maar we moeten nog serieuzer nadenken hoe we dat water gaan opvangen.’ Volgens haar is het daarom onvermijdelijk dat consumenten zich moeten aanpassen in perioden van droogte. Dat ondervonden delen van Nederland afgelopen zomer toen in een aantal gebieden een sproeiverbod werd ingesteld. Van der Ploeg: ‘In Nederland gaan we makkelijk om met schoon drinkwater. Willen we elke week onze zwembaden vullen of onze auto wassen? Ook daar mogen we goed over nadenken.’