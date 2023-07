Natte Nederlandse julimaand wijkt af van wereldwijde trend

Mensen schuilen voor de regen op de eerste dag van festival Zwarte Cross, 20 juli. Beeld ANP

Het wil al een paar weken niet meer echt zomeren in Nederland. Door de klimaatverandering zijn Nederlanders gewend geraakt aan warme droge zomers, maar die trend gaat dit jaar aan ons land voorbij. De maandstatistieken van het KNMI laten zien dat het in de afgelopen maand bijna elke dag wel ergens regende.

De laatste dertig jaar valt er gemiddeld 78 millimeter regen in juli. Dit jaar was dat 98 millimeter, waarmee de afgelopen maand volgens het KNMI ‘vrij nat’ was. Het regende ook langer dan gemiddeld: namelijk 55 uur, terwijl 40 uur normaal is.

De neerslagverschillen per regio waren groot. Het noordoosten en oosten van het land kregen in juli de meeste neerslag te verwerken. Sommige delen van Friesland en Drenthe registreerden aan het eind van de maand 150 millimeter regen, terwijl het westen van Zeeuws-Vlaanderen ervan afkwam met 60 millimeter.

Koud en somber

De temperatuur lag met ruim 18 graden wel rond het gebruikelijke maandgemiddelde, net als het aantal uren zonneschijn. Dat juli toch relatief koud en somber aandeed, komt doordat het KNMI-gemiddelde gebaseerd is op de periode 1991-2020. De effecten van de klimaatverandering zijn juist de laatste tien jaar goed merkbaar in Nederland, met langdurige droogte en veel zomerse (boven de 25 graden) en tropische (boven de 30 graden) dagen. In juli was het aantal warme dagen (boven de 20 graden) normaal, maar de maand telde veel minder zomerse en tropische dagen dan gemiddeld.

Nederland en andere landen in Noordwest-Europa lopen hiermee uit de pas met de rest van de wereld. Daar doet de klimaatverandering waarschijnlijk haar verzengende werk. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en Copernicus, de klimaatorganisatie van de EU, voorspellen dat juli 2023 wereldwijd de heetste maand ooit gemeten zal blijken. Zuid-Europa en grote delen van Azië en Noord-Amerika zuchtten in de eerste drie juliweken onder extreme hittegolven.

Ondanks de bovenmatige regenval in juli is 2023 ook in Nederland nog steeds een relatief droog jaar. Mei en juni waren erg droog en de regen in juli heeft dat neerslagtekort niet kunnen compenseren. Mogelijk gebeurt dat de komende weken alsnog, want het KNMI verwacht ook in de eerste helft van augustus wisselvallig weer met een flink aantal regenbuien.