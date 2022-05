Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen: ‘Wanprestatie mag niet de norm worden’

Reinier van Zutphen: ‘Als je meer uitgaat van wat mensen zelf zeggen dat er moet gebeuren, kun je sneller werken en zullen minder mensen zich oneerlijk behandeld voelen.’ Beeld Rebecca Fertinel

Komende week is het precies een jaar geleden, zegt Reinier van Zutphen. Mark Rutte deed zijn poging de natie ervan te overtuigen dat hij ‘radicale ideeën’ had over een nieuwe bestuurscultuur. Een daarvan: een club die burgers helpt als zij er niet uit komen met uitvoerende organisaties. Ook precies een jaar geleden luidde het getergde antwoord van Nationale Ombudsman Van Zutphen dat zo’n club al bestond en dat die op zijn beurt op zoek was ‘naar een club die zijn rapporten leest’.

Ja, hij heeft de premier er destijds over gesproken. ‘Rutte dacht dat die opmerking van hem wel weer uit beeld zou verdwijnen.’ Juist daarom zal Van Zutphen erop terugkomen als hij woensdag zijn jaarverslag aanbiedt aan de Tweede Kamer.

‘Rutte zei toen tegen me: hoe kan het eigenlijk dat ik jullie rapport uit 2017 over de toeslagen niet heb gezien?’, vertelt Van Zutphen. Uit dat stuk bleek destijds nog niet de omvang van het toeslagenschandaal, maar wel al dat een groot aantal gezinnen met een onevenredig harde aanpak in de financiële problemen was gebracht. Dat zou zo nog jaren doorgaan, mede doordat het rapport te weinig losmaakte. ‘Rutte meende zich te herinneren dat hij te druk was geweest met de formatie. Toen hij dat zei, dacht ik: vanaf nu móéten die rapporten op die bureaus komen. Ik weet dat ministers er inmiddels een paar hebben gezien. De Tweede Kamer heeft ze beter gelezen. Maar nu is het tijd voor de volgende stap. Er staat in die rapporten ook: je zou het zo en zo moeten doen. Wat doe je daarmee? Zo’n rapport zakt nog te veel weg. Als een ongeluk waar ze getuige van zijn geweest. Wel ernstig, maar ze vergeten het weer.’

Bij de Nationale Ombudsman kunnen burgers terecht die een klacht hebben over een overheidsinstantie. Van Zutphen (61) leidt het instituut nu ruim zeven jaar. Steeds meer is het zijn missie geworden om achter de opvolging van zijn adviezen aan te zitten. Dat is, zegt hij, voortdurend strategie bepalen: kabaal maken, maar niet zo veel kabaal dat de politiek er doof voor wordt.

Slaat u weleens met de vuist op tafel?

‘Soms schiet ik uit mijn slof. Ik zat in gesprek met staatssecretaris Aukje de Vries, die nu bezig is met de afwikkeling van de toeslagen. Over de 95 duizend kinderen aan wie een financiële tegemoetkoming is toegezegd. Dat duurt maar en duurt maar. Toen heb ik gezegd: misschien kun je beter stoppen met die regeling, want op deze manier krijgen die kinderen er alleen maar meer last van dat het is toegezegd en dat ze het niet krijgen. En dat zei ik iets duidelijker dan ik het hier nu doe.

‘De manier waarop het herstel nu plaatsvindt, leidt bij een aantal mensen tot herbeleving. Secundaire victimisatie, wordt dat genoemd: ze worden opnieuw slachtoffer van iets dat hun al is overkomen. Ze zíjn overigens geen slachtoffer. Ze zijn doelwit geweest.’

Waarom die term?

‘Ik heb met ze gesproken en slachtoffer is een stigma dat ze niet willen. Ze zeggen: behandel me niet als iemand die toevallig iets ergs is overkomen, ik ben door de staat gepakt. Dat beïnvloedt de manier waarop je met hen het gesprek voert en hoe je probeert iets voor ze te bereiken. Een slachtoffer voelt zich hulpeloos, dus anderen bepalen wat er gebeurt. Terwijl uit alle gesprekken die ik heb gevoerd blijkt dat zij zelf het heft in handen willen nemen. Terwijl ik dit net aan je vertelde, zocht ik daarom naar een ander woord dan slachtoffer en ik dacht: eigenlijk zijn ze doelwit geweest, doelwit van een operatie.’

In de kern komt het toeslagenschandaal erop neer dat ouders die slechts een klein deel van de ontvangen kinderopvangtoeslag niet konden verantwoorden of die een administratieve fout maakten, ál het ontvangen geld moesten terugbetalen. Terwijl ze ook nog de kinderopvang moesten betalen. Duizenden gezinnen werden zo geruïneerd. Van Zutphen: ‘Daarbij zijn achtergrond, sociale klasse, huidskleur en soort achternaam indicaties geweest om mensen extra scherp te controleren op fraude. Het heeft ertoe geleid dat mensen in een tunnel kwamen waar ze nooit meer uit konden.’

Als we elkaar spreken is er net een bericht uitgegaan waarin de Ombudsman opnieuw versnelling vraagt in de ‘hersteloperatie toeslagenaffaire’.

Opnieuw. En het zal niet de laatste keer zijn.

‘Dat denk ik ook. Maar als het echt belangrijk is, blijf ik het zeggen. Wij kunnen het bij de Ombudsman niet repareren, maar er moet iemand zijn, een instituut dat blijft herhalen: hier moet het sneller. De mensen rekenen erop.’

Intussen loopt steeds meer vast, alleen al bij de Belastingdienst. Die moet door een uitspraak van de Hoge Raad spaarders gaan compenseren die onterecht zijn belast. Een onderneming die niemand goed ziet eindigen. Het lukt niet eens om de btw op groente en fruit te verlagen omdat systemen dat niet aankunnen. Sleurt u niet aan iets dat praktisch niet kan, al zijn de intenties er misschien?

‘De systemen, de techniek zijn inderdaad ernstig verouderd. Terwijl ik intussen zie dat er ook in nieuwe kwesties, zoals die van spaarders, meteen te veel wordt beloofd. Die zaken komen nu nog niet bij ons, maar dat kan later wel gebeuren. We gaan iedereen compenseren, wordt gezegd, al weten we nog niet hoe. Zo was het ook met de regeling voor getroffenen van de toeslagenaffaire, een tijd terug.

‘Er worden onverstandige woorden op geplakt. Als je iets een ‘hersteloperatie’ noemt, beloof je al iets dat niet gaat gebeuren. Het leed is geschied. Kinderen kónden niet mee met het schoolreisje, moeder móést kiezen tussen kleding en eten. Dat krijg je nooit meer goed. Het vertrouwen neemt zo enorm af, waardoor mensen gaan procederen. Omdat ze geen volledig dossier krijgen of omdat er geen beslissing wordt genomen. Of omdat het zo lang heeft geduurd dat ze er niet meer op vertrouwen dat het bedrag dat ze uiteindelijk krijgen het juiste is.

‘Zo zijn steeds meer goede mensen bij de overheid bezig met herstel en met procedures over het vastlopen van dat herstel. Terwijl de basis niet op orde komt. Er wordt intussen niet iets gebouwd waar 90 procent van Nederland mee kan werken, met eenvoudige regels, waardoor er geen herstel en procedures nodig zijn.

‘Én er gaat veel capaciteit naar toezicht. Ik zie het bijvoorbeeld in Caribisch Nederland. Daar worden mensen die moeten helpen bij de wederopbouw na de coronacrisis weggehaald en geplaatst bij een organisatie die moet toezien op de besteding van het geld bij die wederopbouw.’

Minder beloven dus. Hoe kun je verder aan herstel werken én de basis op orde krijgen én voldoende toezicht houden?

‘Ik denk dat één oplossing is om in de hersteloperaties veel eerder het gesprek met mensen te voeren en aan henzelf te vragen: wat heeft u nodig? Er wordt bijna nooit gevraagd wat volgens hen de beste oplossing is. Sommigen willen schulden snel aflossen, zich inschrijven voor de universiteit of hun huis in de verf zetten. Als je meer uitgaat van wat mensen zelf zeggen dat er moet gebeuren, kun je sneller werken en zullen minder mensen zich oneerlijk behandeld voelen, waardoor je ook minder procedures krijgt die de boel nog meer ophouden.

‘Te vaak wordt gewerkt volgens iets dat je bijna een algoritme kunt noemen, maar dan door een mens uitgevoerd. Een ambtenaar krijgt een beslislijst mee: als dit, dan dat. En die denkt in het achterhoofd: als ik het zo niet doe, heb ik een probleem met mijn baas. De beoordelingscultuur in de overheid zelf verhindert dat een ambtenaar zijn vakmanschap kan aanspreken. Geef de vakman de ruimte.’

Wat hebben wij voor overheid, vindt u?

‘Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat is wel gek. De overheid doet ongelofelijk goede dingen. Alleen zijn er de laatste tijd zaken naar boven gekomen waardoor duidelijk is dat we de boel erg hebben verwaarloosd. Er is gewoon geen geld geïnvesteerd in de systemen die de overheid moeten dragen. Er zijn diensten vermarkt, zoals de jeugdzorg en de hulpmiddelencentrale, die je eigenlijk niet kón vermarkten.

‘Toen de overheid die diensten leverde, werd de controle op de kwaliteit en het geld uiteindelijk uitgeoefend door volksvertegenwoordigers. Met de marktwerking is de verantwoordelijkheid weggeduwd. Anderen bepalen wat er wordt geleverd en hoeveel het kost. De regelreflex is dan enorm. Want als er dan iets pervers gebeurt in de markt, gaat de overheid er een regel bij maken.

‘De overheid was vaak inefficiënt, maar de marktwerking is nu doorgeschoten omdat die niet meer wordt gedreven door kwaliteit voor burgers, maar door het minimaliseren van kosten. Bij burgers is daardoor ook grote verwarring ontstaan. Als we onderzoeken wat zij van de overheid vinden, is het allerbelangrijkste dat zij willen weten wat de overheid voor haar rekening neemt en wat je zelf moet regelen. Nu laat de overheid eerst een tijd dingen vrij en zegt dan ineens: maar ik ga er toch over. Dat snappen mensen niet en ik eigenlijk ook niet.’

Spreekt u wel met mensen die overheidsbeleid uitvoeren, dus niet aan de top?

‘Ja. Als je wilt weten wat er speelt met de watersnood, moet je met iemand van het sociaal wijkteam in Valkenburg langs de Geul gaan lopen. Die zegt: kijk, daar woont nog iemand op de eerste verdieping, want het is beneden nog steeds nat in zijn woning. En daar woont iemand met een bedrijf die al wel een tegemoetkoming heeft gekregen en zijn broer in het pand ernaast niet.’

Maar dat is niet degene die de besluiten heeft genomen.

‘Nee, want de overheid hakt zaken in stukjes. Iemand van zo’n wijkteam kan troosten en dweilen, bij wijze van spreken. Daarna komt er iemand een tijdelijke woning regelen, die zit er ook nog dicht op. Maar dan moet er subsidie worden aangevraagd en dan beland je bij een heel ander bureau in Den Haag. Of op een scherm dat zegt: u voldoet niet aan de vereisten. En als je met de mensen dáárachter praat, zeggen ze: ik redeneer gewoon vanuit mijn eigen kader. Die hebben geen relatie met de natte voeten in Valkenburg. Daar zit het probleem.’

Zou dat al helpen, iedereen om de twee weken het pand uit?

‘Ja, ik probeer dat met mijn collega’s ook te doen. Binnenkort zijn we drie dagen in Friesland: wat speelt hier? En ja, dan spreken we de burgemeesters en de commissaris en de dijkgraaf, zeker. Maar ook de mensen achter de bureaus en in de wijken.’

Heeft u als Nationale Ombudsman weleens het gedrag vertoond waartegen u ageert?

‘Ja. In het verleden zeiden we te vaak: u bent te laat. Volgens de wet kan tot een jaar na de inwerkingtreding van een besluit een verzoekschrift bij de Ombudsman worden ingediend. Maar de wet verbiedt ons niet om iemand daarna toch te helpen. Nu hebben we het omgedraaid: we kijken altijd wat we wél kunnen doen.

‘Toen ik begon, vond ik het zo’n slap idee dat je een luisterend oor moest bieden. Maar dat is het niet. Gewoon eens je mond houden, zitten, echt iemand laten uitpraten en zeggen: is dat je overkomen? Dat is soms al meer dan genoeg.

‘Vroeger als rechter zat ik gewoon vonnissen te schrijven. Ik ging door een stapel stukken heen en dacht: nou, ongeveer die kant op. Vooral civiele, privaatrechtelijke geschillen, dat was papier. En dat loste ik op.’

Wás dat papier, denkt u achteraf?

‘Nee. Rechters vragen me weleens wat ik anders zou doen als ik terugkwam. Ik zeg dan: had ik deze ervaring twintig jaar geleden maar al gehad. Ik had nooit kunnen bedenken wat er allemaal schuilgaat achter toen in mijn ogen kleine bestuursrechtelijke kwesties. Wat mensen overkomt. Achter een geschil over de WOZ-waarde van je huis kan van alles zitten. En als je niet goed luistert, kom je daar niet achter.’

Bestuursrechters tot aan de Raad van State hadden deze houding in het toeslagenschandaal. Ze deden of ze van de wet de onevenredig harde sancties wel moesten goedkeuren.

‘Ik ben een tijd rechter-plaatsvervanger geweest bij de Raad van State. Ik kon me goed in ze verplaatsen. Ik heb het als bestuursrechter denk ik ook weleens op zo’n manier gedaan. In mijn tijd als raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, in Europese landbouwsubsidiezaken. Als een boer een foutje maakte op het digitale invulformulier, was de consequentie zonder coulance keihard: boete opleggen aan de hand van tevoren vastgelegde percentages.

‘Uiteindelijk, in 2019, heeft de Raad van State in de toeslagenzaken gezegd: het kan ook anders. Zonder dat de wetten waren veranderd. Ze zeiden: we hebben nu twee rapporten van de Ombudsman en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dat is ook wel te prijzen.’

Dat was laat.

‘Het was pas twee jaar na mijn rapport, in 2017, maar de ellende was al veel eerder begonnen.’

En pijnlijk, want het betekende dat wat daarvoor was gezegd – de wet dwingt ons – onzin was geweest.

‘Dat is het diepe inzicht. Hoe de wet of regel er ook uitziet, als je uit het oog verliest wat je met je beslissing teweegbrengt, doe je je werk niet goed. Je moet je afvragen: is het fair wat er in levens van mensen gebeurt als ik dit beslis?’

De overheid had ook een streepje voor bij rechters. Het basisidee is dat die betrouwbaar is. De burger stond op achterstand.

‘Het uitgangspunt móét zijn dat we een betrouwbare overheid hebben. Dat moet het ideaal zijn waar we naar streven. Maar als je signalen krijgt dat het mis is, mag je niet terugvallen op: de staat zal het wel goed gedaan hebben. Dat moet de cruciale les zijn, want het komt veel vaker voor.

‘Ik las pas nog in de krant over mensen die in Nederland mogen blijven met een vluchtelingenstatus. Dan mogen je familieleden ook komen. Nederland doet daar heel ingewikkeld over, waardoor er enorme wachttijden ontstaan. En het antwoord van de overheid was: dan doen we het sneller en minder zorgvuldig en geven we ze het voordeel van de twijfel. En toen werd ik kwaad…

‘Ik word er bijna emotioneel van, omdat ik de mensen ken om wie het gaat. We hebben het hier over mensen die zijn gevlucht, die misschien al twee jaar hun kinderen niet hebben gezien. Die dolgraag hun man of vrouw hiernaartoe willen hebben. Vervolgens heeft Nederland zijn zaakjes niet op orde. Dan hoort de overheid die mensen gewoon te geven waar ze recht op hebben. Dat is geen voordeel van de twijfel!

‘En de overheid moet de burger niet alleen geven waar die aanspraak op kan maken als hij erom vraagt, nee, je zou het bijna bij hem moeten gaan brengen en zeggen: luister, dit is wat er kan in uw situatie. U vraagt het niet, maar u kunt echt zorgtoeslag krijgen, ik zal u erbij helpen. En niet denken: nou ja, ik ga er bij mijn begroting van uit dat veel mensen geen aanvraag doen, want dan heb ik minder geld uit te geven.’

Zodra je een geschil hebt met de overheid is het zo’n ongelijke strijd. Vooral voor wie toch al kwetsbaar is.

‘Er is een enorm ongelijke machtsverhouding. En de verhalen zijn schrijnend. Ik heb me laatst weer beziggehouden met de uit Afghanistan geëvacueerde tolken die nog steeds geen fatsoenlijke woning hebben. Maar als je uitgangspunt niet is dat de staat betrouwbaar is, wat moet er dan voor in de plaats komen? Het zal wel niet deugen? Dan ben ik bang dat ik veel te veel wantrouwen tegen die staat creëer.

‘Je moet zeggen: zo zou het moeten zijn en we hebben mensen nodig in de rechtsstaat die checken of het wel klopt. En pas als het klopt, gaan we verder. Maar als we de lat voor de overheid niet hoog blijven leggen, gaan we het gewoon vinden dat de staat niet te vertrouwen is. Dan wordt wanprestatie de norm. En ik wil niet dat het gewoon wordt.’