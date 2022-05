Nationale Ombudsman: coronacrisis voor velen nog niet voorbij, nazorg is nodig om sociale drama’s te voorkomen

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen Beeld Lex van Lieshout / ANP

Ombudsman Reinier van Zutphen roept het kabinet en de Tweede Kamer daarom met klem op niet over te gaan tot de orde van de dag nu de pandemie, voorlopig althans, voorbij lijkt. Nazorg is geboden om te voorkomen dat het vertrouwen in de overheid een nieuwe deuk krijgt, zoals eerder gebeurde bij de afwikkeling van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen en Drenthe. ‘De overheid moet voorkomen dat corona de volgende hersteloperatie wordt die door onduidelijkheid en gebrek aan voortgang burgers eerder minder dan meer vertrouwen geeft op een goede afloop.’

Het aantal mensen dat door de crisis op achterstand is geraakt en ‘niet meer mee kan doen aan de samenleving’ is in 2021 gegroeid, constateert de Ombudsman. ‘Mensen dreigen voor lange tijd in armoede te vervallen. En wie eenmaal in armoede leeft, komt daar vaak heel moeilijk weer uit en wordt kwetsbaar voor andere problemen, bijvoorbeeld op het gebied van scholing, werk of huisvesting.’

Voor veel mensen die al geruime tijd thuis zitten met aanhoudende fysieke klachten dreigt inmiddels ontslag. ‘De vergelijking met de nasleep van de Q-koorts dringt zich op’, aldus Van Zutphen. De Ombudsman oordeelde in een reeks rapporten hard over het overheidsoptreden rond de Q-koorts die in 2007 uitbrak in Noord-Brabant: van meet af aan was er te weinig oog voor de mensen die ziek werden, mensen werden onvoldoende en niet tijdig voorgelicht over de risico’s en oorzaken van de Q-koorts, en de uitbraak werd niet voortvarend bestreden.

Ook jaren later was er onvoldoende aandacht voor de mensen die kampten met langdurige klachten na een Q-koortsbesmetting, waardoor zij in steeds grotere problemen kwamen. ‘Dat kan ook nu weer gebeuren’, waarschuwt Van Zutphen. Hij wijst ook op de ondernemers die hun bedrijf weliswaar overeind hebben gehouden, maar diep in hun financiële reserves moesten tasten. ‘Is de overheid er ook nog voor hen als straks de urgentie van de pandemie is verdwenen?’

Vergeten generatie

Speciale aandacht vraagt de Ombudsman voor de jongeren die, mede door corona, kampen met een opeenstapeling van problemen. ‘We hebben te maken met een generatie jonge Nederlanders die zich solidair heeft getoond, maar is opgegroeid met onderwijsachterstanden, weinig mogelijkheden voor sociale ontwikkeling, een hoge studieschuld en geen kans op een eigen huis. Zij mogen geen vergeten generatie worden die nog jarenlang kampt met een onevenredige achterstand.’

In het algemeen maant Van Zutphen het kabinet om in ‘maatwerk’ niet steeds de oplossing te zien voor alle problemen. Zowel bij de afwikkeling van de toeslagenaffaire als die van de aardbevingsschade blijkt juist het streven naar maatwerk een recept voor lange, stroperige procedures waarin veel mensen vastlopen. ‘Maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid’, aldus Van Zutphen. ‘Het verhult dat het beleid in de basis niet goed was, en dát moet worden aangepakt.’