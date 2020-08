Nationale garde ingezet om onrust na neerschieten zwarte man in Amerikaans stadje

Een man fietst langs een brandende vrachtwagen in Kenosha. Er zijn rellen uitgebroken nadat de politie een zwarte man heeft neergeschoten. Beeld Reuters

De Democratische gouverneur van de staat Wisconsin Tony Evers heeft bevestigd dat de nationale garde is ingezet om de lokale autoriteiten te assisteren bij de onlusten. De inzet is mogelijk omdat Evers de noodtoestand heeft uitgeroepen. De 125 soldaten hebben als taak om verder vandalisme en plunderingen te voorkomen. Ook moet het leger de brandweer beschermen bij het blussen van brandjes.

Het schietincident vond plaats op een gevoelig moment, vlak voordat Donald Trump door de Republikeinse Conventie tot presidentskandidaat werd genomineerd. Trump maakt van law and order een centraal thema in zijn verkiezingscampagne.

Op beelden van mobiele telefoons is te zien hoe een of meerdere agenten de 29-jarige Jacob Blake van achteren neerschieten als hij in zijn auto wil stappen. In de auto zaten zijn drie kinderen. Blake raakte zwaargewond.

De schietpartij legde meteen de diepe politieke verdeeldheid bloot in Wisconsin en de Verenigde Staten. De Democratische gouverneur Tony Evers veroordeelde meteen het optreden van de agenten. ‘We weten nog niet alle details, maar we weten wel dat hij niet de eerste zwarte is die neergeschoten of gedood wordt door individuen die zijn belast met het handhaven van de wet in onze staat of ons land’, zei Evers. Ook de Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft meteen het optreden van de politie veroordeeld.

Diep ademhalen

Republikeinen en de politievakbonden riepen daarentegen op tot voorzichtigheid. ‘Iedereen moet eerst diep in- en uitademen. Dit is een zaak van de wet en de rede, niet van de emotie’, zei de Republikeinse senator Van Wanggaard, een gepensioneerde politieman. Voorzitter Pete Deates van de politievakbond noemde de verklaring van Evers ‘zeer onverantwoordelijk’. ‘De video legt, zoals vaker het geval is, niet de complexiteit van de situatie vast. Laten we daarom niet te snel oordelen.’

Wisconsin is een van de swingstaten die een belangrijke rol zullen spelen in de presidentsverkiezing van november. In 2016 won Donald Trump de staat met een voorsprong van minder dan 1 procent.