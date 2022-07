‘Nationale brandjesblusser’ Remkes gaat bemiddelen tussen boeren en politiek

Johan Remkes in oktober 2021. Beeld ANP

Premier Mark Rutte had vorige week in een debat over de stikstofcrisis op verzoek van de Tweede Kamer toegezegd een onafhankelijke bemiddelaar te zullen aanstellen om de grote boerenorganisaties weer om de tafel te krijgen. Daarmee hoopte hij de demonstrerende boeren te kunnen overtuigen dat er ook in de toekomst perspectief is voor de veehouderij in Nederland.

Nadat minister Van der Wal drie weken geleden haar stikstofplannen bekendmaakte, laaiden in heel het land hevige protesten op. Met tractoren trokken boze boeren meermaals de snelweg op. Ook bezochten boeren herhaaldelijk de woning van de minister: dinsdag nog braken betogers door een politieblokkade bij haar straat. Voor maandag zijn opnieuw protesten aangekondigd.

In verband met zijn vakantie gaat Remkes op woensdag 13 juli van start met zijn bemiddelingsopdracht, schrijven de ministers. Tijdens het zomerreces van de Tweede Kamer bereidt hij zich voor op de gesprekken, die volgens de planning nog voor de Kamer terugkeert begin september van start moeten gaan.

Rijke ervaring als probleemoplosser

De 71-jarige Remkes is al vaker gevraagd om Nederland uit de stikstofcrisis te loodsen. Nadat de Raad van State in 2019 het stikstofbeleid van tafel veegde, riep de overheid een commissie in het leven, met Remkes als voorzitter. In de zomer van 2020 presenteerde die commissie zijn eindrapport Niet alles kan overal. De conclusie: een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 is nodig om de natuur te herstellen en de economie ook na coronatijd weer fatsoenlijk te laten draaien.

De doelen blijven staan, zei Rutte tijdens het debat van donderdag. In datzelfde debat zei Rutte voorstander te zijn van een bemiddelaar. ‘Maar we gaan niet aan tafel zitten met de relschoppers’, voegde hij daaraan toe. ‘Ik ga niet aan tafel zitten met iemand die met een mokerhamer op een politiebus staat te rammen.’

Als voormalig Tweede Kamerlid, staatssecretaris, minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier heeft Remkes in politiek Den Haag de reputatie van ‘nationale brandjesblusser’. Zo moest Remkes tien maanden geleden op verzoek van de VVD als informateur de vastgelopen formatie uit het slop trekken. Daarvoor ging Remkes als commissaris van de koning in Limburg een bestuurscrisis te lijf. Ook was Remkes eerder waarnemend burgemeester van Den Haag.

Boerenorganisaties reageren weinig enthousiast

LTO Nederland is niet betrokken geweest bij de keuze voor Remkes als gespreksleider, laat de belangenbehartiger van de agrarische sector in een reactie weten. Zolang de gesprekken ook zullen gaan over de stikstofdoelen en de manier waarop die doelen verwezenlijkt moeten worden, wil de LTO ‘in beginsel’ wel om de tafel. De organisatie noemt Remkes een ‘bestuurlijk zwaargewicht met diepe kennis van het stikstofdossier’.

Vicevoorzitter Jos Ubels van Farmers Defence Force is sceptisch over de beslissing van het kabinet. ‘Ik snap niet wat het doel is van deze exercitie’, schrijft hij in een reactie aan persbureau ANP. ‘Het kabinet maakt blunder op blunder en nu sturen ze een bemiddelaar op pad die eenzijdig het gesprek aan moet gaan zonder aan de doelen te mogen tornen.’ Ook boerenactiegroep Agractie ziet de benoeming van Remkes niet zitten. ‘Hij geniet geen vertrouwen in de sector’, aldus voorman Bart Kemp.