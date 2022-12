Nationaal Vuurwerk in Rotterdam afgelast vanwege stormachtig weer, ook andere vuurwerkshows onzeker

Het vreugdevuur op het Noorderstrand van Scheveningen, vrijdagavond. De vreugdevuren op de stranden van Scheveningen en Duindorp werden een dag eerder aangestoken dan gepland vanwege de harde wind die op oudejaarsavond waarschijnlijk waait. Beeld ANP

In een groot deel van Nederland wordt vanavond windkracht 5 of hoger verwacht. In kustprovincies kan dat zelfs oplopen tot windkracht 6 of 7. Bij zo’n harde wind is het afsteken van vuurwerk gevaarlijk. Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam, een vuurwerkshow na het nationale aftelmoment, kan daardoor niet doorgaan, liet de gemeente zaterdagmiddag weten. Ook het Nationale Kindervuurwerk in de stad gaat niet door.

Amsterdam besloot vanochtend dat de vuurwerk- en droneshow rond de A’DAM-toren niet doorgaat. De organisatie heeft de show verplaatst naar maandagavond. Ook de show op het Museumplein in de stad gaat niet door, wel is er nog ‘elektrisch vuurwerk’ en muziek. Den Haag annuleert het vuurwerk bij de Hofvijver. Ook Zoetermeer, Apeldoorn, Tilburg en Hilversum zagen al af van shows.

Vuurwerkverboden

De afgelastingen komen na twee jaar zonder evenementen vanwege de maatregelen tegen de pandemie. ‘Het was natuurlijk geweldig om na twee lange coronajaren weer de traditionele vuurwerkshows te mogen organiseren’, zegt burgemeester van Hilversum Gerhard van den Top. Volgens de burgemeester is een show onder deze omstandigheden echter onverantwoord.

De vuurwerkshows golden ook als belangrijk alternatief in het dozijn steden met een vuurwerkverbod. Veel steden houden vandaag het weer in de gaten en besluiten gedurende de dag of shows en vreugdevuren door kunnen gaan.

Op sommige plekken kunnen evenementen rond de jaarwisseling nog wel gewoon doorgaan. Zoals in de Efteling, waar vuurwerk wordt gecombineerd met lasers. Ook de gemeente Groningen laat de activiteiten, waaronder een aftelmoment met projectie- en lichtshow, vooralsnog gewoon doorgaan.

Vreugdevuren

Vanwege het stormachtige weer werden de traditionele vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen al een dag eerder dan gepland ontstoken. Gisteravond keken duizenden mensen naar enorme brandstapels op het strand. Voorafgaand vond in Scheveningen een vuurwerkshow plaats.

De gemeente Den Haag, die voor het eerst in vier jaar weer toestemming voor de vreugdevuren had gegeven, had al gezegd dat de harde wind vanavond een ‘te groot risico voor omwonenden, toeschouwers en bebouwing’ zou opleveren. In 2019 veroorzaakte het vreugdevuur in Scheveningen in combinatie met een harde wind landinwaarts een vonkenregen. Er ontstonden kleine brandjes in huizen, fietsen en auto’s raakten beschadigd.

Recordtemperatuur

Het mag dan hard waaien, de jaarwisseling is wel ongekend zacht. Vannacht werd in het Limburgse Ell met 15,4 graden een lokaal temperatuurrecord gemeten. Vanochtend liep het kwik in De Bilt op naar 14,5 graden, waarmee ook een landelijk record werd gevestigd. Oudejaarsdag 2022 gaat de boeken in als de warmste sinds het begin van de metingen. Het vorige record was nog maar een jaar oud: in 2021 werd het op de laatste dag van het jaar 14,4 graden in De Bilt.

De temperatuur kan vandaag nog verder oplopen. In het zuiden van het land kan het kwik zelfs uitkomen op 17 graden. Rond middernacht zal de temperatuur tussen de 12 en 15 graden zijn, waarna die nauwelijks nog daalt. Ook op nieuwjaarsdag worden hoge temperaturen verwacht.