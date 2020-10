Nationaal Stadion in Warschau wordt noodziekenhuis

Het Nationaal Stadion in Warschau, Polen. In het gebouw komen vijfhonderd bedden te staan voor coronapatiënten. Beeld AP

Het is een reactie van de Poolse overheid op het stijgend aantal ziekenhuisopnames en de toenemende druk op de gezondheidszorg in het Centraal-Europese land. Op een persconferentie kondigde de minister van Volksgezondheid aan dat er op dit moment 15 duizend bedden zijn, waarvan 60 procent bezet is.

De overheid hoopt het aantal bedden komende tijd uit te breiden, onder meer door samen te gaan werken met particuliere ziekenhuizen en tijdelijke locaties voor coronapatiënten te openen, zoals in het Nationaal Stadion. Wanneer deze locatie opengaat, is nog niet bekend. De regering hoopt tegen het einde van deze week 250 bedden klaar te hebben.

Polen kampt met een toenemend aantal besmettingen. In een week tijd verdubbelde het aantal nieuwe besmettingen per dag (van ongeveer vierduizend naar ongeveer achtduizend). In een poging het tij te keren kondigde de overheid vorige week nieuwe maatregelen aan. Maar ze houdt rekening met een dynamische groei, liet de minister van Volksgezondheid maandag weten, waarbij er ‘15- tot 20 duizend’ gevallen per dag bij kunnen komen. Extra locaties moeten situaties voorkomen waarbij patiënten niet in een ziekenhuis terechtkunnen, aldus de minister.

Gebrek aan ruimte

De Poolse televisiezender TVN24 berichtte afgelopen week over ambulances die met coronapatiënten van ziekenhuis naar ziekenhuis reden zonder dat de patiënt kon worden opgenomen. Ook maakte de zender melding van files van ambulances voor ziekenhuizen. TVN24 publiceerde geluidsopnames van gesprekken tussen ambulancechauffeurs en meldkamers. ‘Wat moeten we dan doen, ze op de stoep voor het ziekenhuis dumpen?’ vraagt een ambulancebroeder.

Een anesthesist uit Warschau deed een week eerder al een noodoproep op Facebook, waarin hij waarschuwde dat het ziekenhuis waar hij werkte de toestroom niet aankon en het coronapatiënten de deur moest wijzen. Naast een gebrek aan ruimte kampen Poolse ziekenhuizen ook met een gebrek aan personeel dat de juiste training heeft om met beademingsapparaten om te gaan die gebruikt worden bij het behandelen van coronapatiënten.

In Tsjechië, op dit moment het zwaarst door corona getroffen land in de regio, is de druk op de zorg eveneens groot. Buurland Duitsland heeft aangeboden Tsjechische coronapatiënten op te nemen, wat het eerder dit jaar ook met Nederlandse patiënten deed.

Experts wijten het stijgende aantal besmettingen in Centraal-Europa aan terughoudendheid van de regeringen als het op maatregelen aankomt, alsook een gebrekkige voorbereiding op de tweede golf. Dit voorjaar slaagde de landen in de regio er juist in het virus met succes te beteugelen.