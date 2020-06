Nationaal Hitteplan van kracht: tropische temperaturen, smog, blauwalg en botulisme

Luchtfoto van zwembad de Meent in Breukelen, waar mensen vorig jaar verkoeling zochten in het water. Beeld ANP

Deze dagen bereikt Nederland temperaturen van 26 tot 32 graden. Daarnaast waarschuwt het RIVM voor de hoge zonkracht: de kracht van de ultraviolette straling van de zon is waarschijnlijk tussen de 7 en 8. Dat betekent dat de huid binnen 15 minuten kan verbranden. Code Geel regeert.

Heel Nederland? Nee, slechts de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Met 30,3 graden boekte het Limburgse Arcen volgens Weeronline woensdag de eerste lokale tropische dag van het jaar.

Volgens het KNMI lijkt het warme weer de hele week aan te houden, behalve in de kustprovincies. Vanaf zaterdag verwacht het KNMI meer bewolking, enkele regen- en onweersbuien en lagere temperaturen. In verband met het corona-virus waarschuwt het RIVM voor het gebruik van ventilatoren in gemeenschappelijke ruimten: ‘Let op dat de luchtstroom van de ventilator niet van de ene naar de andere persoon gaat’.

Vuile lucht

Door de hoge temperaturen kan komende dagen ook meer smog in de lucht hangen, zo bericht het RIVM. Op woensdag en donderdag wordt dit vooral in het zuiden verwacht, op vrijdag in het hele land. Vooral aan het einde van de middag en in het begin van de avond kan de lucht vuil zijn.

Smog is het gevolg van ozon die in de lucht ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig of (zuid-)oostelijke wind. Door de zon worden vervuilende stoffen als stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen omgezet in ozon.

Smog kan leiden tot hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en een afname van de longfunctie. Ook kunnen ogen, keel en neus gaan irriteren. Na vrijdag komt de wind uit het westen en gaat het meer regenen en zal de smog afnemen, zo is de voorspelling.

Ziekmakende bacterie

Tot de jaarlijkse zomerverschijnselen hoort ook de uitbraak van blauwalg en botulisme. Waterschappen in het hele land waarschuwen voor de ziekmakende blauwalgbacterie, die zich snel kan ontwikkelen onder hoge temperaturen. Zwemmen in natuurwater kan bij besmetting leiden tot ‘milde tot ernstige gezondheidsklachten’.

De huidige droogte – met de regenbuien van vorige week is het neerslagtekort nog lang niet opgeheven – draagt bij aan de ontwikkeling van blauwalg: door het lagere waterpeil is er nauwelijks stroming in sommige vaarten en sloten.

Botulisme kan dodelijk zijn voor vogels en vissen. Zwemmers die daarmee in aanraking komen, kunnen ook ziek worden. Op de site zwemwater.nl houden onder meer Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen de actuele waterkwaliteit van 770 ‘officiële’ zwemplekken bij.