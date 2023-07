Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding waarschuwt voor AI-technologie als ChatGPT

ChatGPT, het populaire programma van OpenAI, kan op basis van tekstopdrachten nieuwe teksten of computercode genereren. Beeld ANP

‘De digitale dreiging voor Nederland is onverminderd groot en verandert voortdurend.’ Hoe de wereld ook verandert, de constatering dat de digitale dreiging groot is, is een vaste waarde in het jaarlijkse rapport Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN). De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, zet in dit overzicht de belangrijkste cyberdreigingen op een rij.

Opvallende nieuwkomer dit jaar is de ‘razendsnelle ontwikkeling’ van ‘nieuwe technologieën als AI’. De NCTV noemt specifiek ‘Generatieve AI’ – dat is het soort kunstmatige intelligentie dat bij het grote publiek vooral bekend is van ChatGPT. Dit programma van OpenAI geeft op basis van tekstopdrachten antwoorden en kan op die manier nieuwe teksten of computercode genereren. Maar er zijn ook AI-programma’s die op een vergelijkbare manier afbeeldingen of video’s kunnen creëren.

Een jaar geleden had niemand het nog over dit soort generatieve AI, maar dat is nu wel anders, constateert de Nationaal Coördinator. ‘Het gebruik en de mogelijkheden van generatieve AI zijn zich nog volop aan het ontwikkelen, en de impact op de samenleving kent nog vele onduidelijkheden’, stelt de NCTV, maar dat programma’s als ChatGPT invloed hebben op onze digitale veiligheid, staat vast.

Valse e-mails

Het rapport noemt een aantal risicofactoren. Zo kunnen cybercriminelen ChatGPT gebruiken voor gerichte aanvallen, iets waar experts al langer voor waarschuwen. Denk hierbij aan het schrijven van op de ontvanger toegesneden valse e-mails (phishing).

Voorheen waren dat vaak slecht geschreven teksten, maar met ChatGPT is die tijd voorbij. Hoe overtuigender de mail, hoe groter de kans dat ontvangers erin trappen, dus hoe eerder ze geneigd zijn op linkjes te klikken die hen leiden naar sites die zijn ontworpen om persoonlijke gegevens afhandig te maken van slachtoffers van phishing.

Verder wijst de NCTV op het gebruik van ChatGPT voor het schrijven van code. Kwaadwillenden kunnen zo op laagdrempelige wijze malware ontwikkelen.

Andere gevaren liggen volgens het rapport op het vlak van privacy. Gebruikers van ChatGPT kunnen onbedoeld en onbewust toegang geven tot zoekvragen of gevoelige informatie door de aard van de vragen die ze aan de chatbot stellen – deze informatie gaat richting de servers van OpenAI.

Desinformatie

Tot slot levert generatieve AI een extra risico op voor de creatie en verspreiding van desinformatie: ‘Bij grootschalig gebruik van deze technieken kan steeds lastiger de authenticiteit en autoriteit van tekstuele informatie, afbeeldingen, video’s en audio worden vastgesteld.’

Overigens wijst het rapport ook op het gebruik van AI om de burger juist weerbaarder tegen cyberaanvallen te maken, door bijvoorbeeld cybersecurity-adviezen te genereren.

Naast de dreiging van AI keren in het rapport ook een aantal vertrouwde dreigingen terug, zoals de aanwezigheid van ‘statelijke actoren’ die cyberaanvallen inzetten om hun geopolitieke doel te bereiken. De NCTV noemt in dat verband specifiek de Russische oorlog tegen Oekraïne als een extra risico.

Een andere hardnekkige dreiging is afpersing, als blijvend aantrekkelijk verdienmodel voor cybercriminelen: ‘Ransomware (gijzelsoftware, red.) maakte opnieuw een prominent aandeel uit van cyberaanvallen.’