Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding: ‘Aanhouding AZ-supporters belangrijk signaal dat er geen straffeloosheid is’

De spelersbus van AZ arriveert bij de Johan Cruijff Arena voor het duel met Ajax. Beeld Pro Shots

‘Belangrijk’, noemt Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) Eddo Verdoner de aanhouding van de 154 AZ-supporters. ‘Antisemitisme wordt in het voetbal bijna gezien als iets wat erbij hoort. Maar dit is een signaal dat die straffeloosheid er níet is. We hebben Dodenherdenking net gehad – daar moeten we lering uit trekken. Antisemitisme heeft geen plek in de samenleving.’

De metro met AZ-supporters, die op weg was naar de Johan Cruijff Arena, werd zaterdagavond rond 19.30 uur stilgezet bij station Strandvliet. Volgens de politie, die in de metro aanwezig was, werden de supporters meerdere keren gewaarschuwd om te stoppen met het zingen van antisemitische liederen. De AZ-supporters waren op weg naar de wedstrijd van hun club tegen Ajax (0-0).

Tijdens het vervoer naar een cellencomplex beledigden en mishandelden de arrestanten politieagenten. Ook werden de ruiten van de bussen waarin zij zaten, vernield. Elf supporters brachten de nacht in de cel door. Zij mogen zondag in de loop van de nacht naar huis, meldt de politie. De recherche onderzoekt de zaak nog; of de officier van justitie overgaat tot vervolging is nog niet bekend.

Stop de onverschilligheid

Dat ruim 150 supporters worden opgepakt voor het delict groepsbelediging (en verstoring van de openbare orde), mag vanwege de grote omvang van de groep – en de moeite die een aanhouding vaak kost – best bijzonder heten. In oktober 2022 werden in Amsterdam ook ruim honderd Napoli-fans opgepakt, maar zij maakten zich naast belediging ook schuldig aan wapenbezit en vernieling.

‘We moeten niet doen alsof dit ‘maar’ antisemitische spreekkoren van voetbalsupporters zijn’, zegt Verdoner. ‘De impact reikt ver buiten de metro en het stadion. Dit wordt gekopieerd door kinderen in de klas. Zij horen dit in stadions en denken: het is stoer om ‘Jood’ als scheldwoord te gebruiken. Het tolereren, de onverschilligheid, daar moeten we mee stoppen.’

Misdragingen van voetbalsupporters liggen de afgelopen tijd opnieuw onder een vergrootglas. Vorige maand belaagden voetbalsupporters een COC-pand in Eindhoven en probeerden ze de regenboogvlag in brand te steken. PSV-speler Xavi Simons krijgt wekelijks homofobe spreekkoren te verwerken, FC Groningen-speler Jetro Willems werd geslagen door een 18-jarige fan en vuurwerkbommen ontploffen geregeld op of naast het veld. Sinds een Feyenoord-supporter een aansteker naar Ajax-speler Davy Klaassen gooide en hij een bloedende hoofdwond opliep , scherpte de KNVB de regels in voetbalstadions aan.

300 duizend manuren

Ondanks dat de politie 300 duizend manuren per jaar kwijt is aan betaald voetbal, neemt het aantal incidenten niet af. Terwijl 150 tot 200 agenten iets anders zouden kunnen doen voor de samenleving als zij niet de stadions zouden hoeven te beveiligen.

De burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma, besloot na herhaaldelijke incidenten dat bij de thuiswedstrijden van SC Cambuur voor de rest van dit seizoen geen uitpubliek aanwezig mag zijn. Ook het weren van het thuispubliek, geheel of gedeeltelijk, staat op de agenda. Justitieminister Dilan Yeşilgöz (VVD) waarschuwde daar al voor.

De clubleiding van AZ heeft zich gedistantieerd van de supporters. ‘AZ keurt opruiend gedrag en discriminatie in welke vorm dan ook ten strengste af en neemt nadrukkelijk afstand van degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt’, schreef de club op de website. Ze wachten het onderzoek af. ‘We verlenen logischerwijs alle medewerking die daarbij wordt gevraagd.’

Verdoner hoopt dat de daders een straf krijgen. Een boete bijvoorbeeld, of: ‘deelnemen aan een programma waarbij je ziet welke impact de oorlog heeft gehad op de buurt waarin zij wonen. Dat ze daar eens gaan kijken bij het Holocaustmonument, of horen over de geschiedenis van een Joodse familie die daar ooit woonde. Zodat ze zich realiseren: het is niet normaal om je schuldig te maken aan antisemitisme om de rivaliteit tussen twee voetbalclubs uit te vechten.’