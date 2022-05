Nationaal centrum voor communicatie over wetenschap naar Brits en Duits model op komst

Robbert Dijkgraaf: ‘Ik sta voor wetenschappelijke feiten en degenen die ze verkondigen.’ Beeld ANP

Dijkgraaf kon woensdag na de ministerraad nog geen fysieke locatie noemen voor het nationaal centrum. Hij verwees naar buitenlandse voorbeelden als ‘Wissenschaft im Dialog’ in Berlijn en het ‘National Coordinating Center for Public Engagement’ in Bristol (Engeland). Samen met wetenschappers wil hij naar het model van die initiatieven ‘de contouren van het centrum gaan uitwerken’.

Fundament onder feiten

Het centrum moet een fundament leggen onder de communicatie over wetenschappelijke kennis. ‘Ik sta voor wetenschappelijke feiten en degenen die ze verkondigen’, zei Dijkgraaf. ‘De afgelopen coronaperiode hebben we gezien hoe wetenschappelijke kennis onder druk kan komen te staan in ons publieke en politieke debat.’ De bewindsman wil alle inspanningen die op het gebied van wetenschapscommunicatie in Nederland al bestaan ‘meer samenbrengen en nog doeltreffender maken’.

In een lezing aan de Universiteit Leiden sprak Dijkgraaf in maart jongstleden zijn bezorgdheid uit over ‘de toenemende afstand’ tussen wetenschap en samenleving. Hij riep politici op zich te keren tegen ‘destructieve en intimiderende krachten’. De minister, zelf wetenschapper, sprak er zijn verbazing over uit dat in de coronapandemie ‘sommigen een levensreddend geschenk niet wilden of konden accepteren’.