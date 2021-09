Nasleep orkaan Ida zorgt voor overstromingen in New York, noodtoestand uitgeroepen

Een stoep staat onder water in het New Yorkse stadsdeel Queens. Beeld EPA

Meerdere stations zijn in New York al ondergelopen vanwege de zware regenval. Een aantal metro’s staan vast tussen stations, maar vervoerder MTA zegt dat niemand in gevaar is. ‘Als je vast zit in een metro, blijf dan in de wagon, dat is de veiligste plek tenzij de conducteur iets anders meldt’, schrijft de het metronetwerk op Twitter. Op beelden op sociale media is te zien hoe het water verschillende ondergrondse stations binnen stroomt en hoe straten compleet onder water staan.

Terrible flooding in Bushwick. Please stay home and off the roads. https://t.co/d04LZf28ED — New York Metro Weather (@nymetrowx) 2 september 2021

Burgemeester Bill de Blasio riep inwoners woensdagavond op om waakzaam te blijven. Ook kregen inwoners van de stad op hun mobiele telefoon een waarschuwing om binnen te blijven, tenzij ze de opdracht krijgen om te evacueren. Inmiddels is de noodtoestand uitgeroepen in de stad.

Burgemeester Hector Lora van New Jersey laat aanCNN weten dat bij de overstroming in zijn stad minstens een iemand is omgekomen. Het gaat om een oudere man die in zijn auto zat en zijn auto vol zag lopen met water.

Tennistoernooi US Open, dat momenteel plaatsvindt in stadsdeel Queens, onderbrak een groot aantal partijen. Ook werden wedstrijden uitgesteld vanwege het extreme weer. Alleen op de overdekte banen kon nog een tijdje getennist worden, al kon het dak van het Louis Armstrong-stadion de overvloedige regenval uiteindelijk niet aan.

Tornado's

Waarschuwingen voor tornado’s waren woensdag van kracht in de staten Pennsylvania, New Jersey en Delaware. ‘Dit is een levensbedreigende situatie, rondvliegend puin kan dodelijk zijn’, aldus de Amerikaanse weerdienst. De kans dat de storm ook in New York tornado’s veroorzaakt is aanwezig, al lopen de voorspellingen daarover nog uiteen.

Intussen is er in sommige delen van New Jersey volgens CNN al 10 tot 20 centimeter regen gevallen. De gouverneur van de staat, Phil Murphy, heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege Ida, inmiddels een tropische storm. ‘Ga niet de weg op, blijf thuis en blijf veilig’, aldus Murphy. Zeker 57.000 huishoudens in de staat zitten volgens The New York Times zonder stroom.