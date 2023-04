Nasa wijst voor het eerst een vrouw en een zwarte man aan voor maanmissie

Astronaut Christina Koch aan boord van het internationale ruimtestation (ISS) in december 2019. Beeld ANP / Redux / The New York Times Syndication

De tweede Artemis-missie is de eerste bemande ruimtevaart naar de maan sinds 1972. Ruimteschip Orion zal in het najaar van volgend jaar niet op de maan landen, maar er één keer omheen vliegen. De missie is welbeschouwd een test voor Artemis 3, die op z’n vroegst in 2025 wel op de maan zal landen. De ruimtevluchten naar de maan zijn bedoeld om dichter bij een missie naar Mars te komen.

De Artemis 2-missie, die op z’n vroegst in november 2024 vertrekt, zal het relatief nieuwe systeem van Orion testen. Zo moet blijken of het cruciale levensondersteunende systeem voor de astronauten standhoudt op een langere ruimtevaart. De Artemis 2 vliegt op zo’n 2.900 kilometer van de aarde en zal na tien dagen weer landen in de Stille Oceaan.

De vorige Artemis-missie was zonder bemanning. Artemis 1 vertrok in november vorig jaar, nadat lancering twee keer eerder was uitgesteld. De missie, een soort testvlucht voor de aanstaande Artemis 2, verliep vrijwel vlekkeloos. Na een kleine maand landde het Orionruimteschip in de Stille Oceaan, delen van dat ruimteschip worden volgend jaar opnieuw gebruikt.'

Bemanning

Commandant Gregory Wiseman (47) vloog al tweemaal eerder door de ruimte. Hij was bij Nasa als chef astronauten verantwoordelijk voor het kiezen van astronauten voor Nasa-missies. In november trad hij af, zodat hij zelf beschikbaar werd voor de Artemis 2-missie. Voordat hij in 2009 aan een opleiding tot Nasa-astronaut begon, was hij actief voor de Amerikaanse marine. Hij werkte onder meer in het Midden-Oosten.

Piloot Victor Glover (46) werkte tevens voor de marine, als kapitein. In 2013 begon hij aan de Nasa-opleiding. Hij was piloot van het ruimtestation Dragon 2 van Elon Musks SpaceX. Zijn bijnaam is Ike, kort voor ‘I know everything’ (Ik weet alles). Hij is de eerste zwarte persoon op een missie naar de maan.

De enige vrouw op de missie zal de 44-jarige Christina Koch zijn. Ze heeft het record van de langste ruimtevlucht door een vrouw in handen. Tussen 2019 en 2020 vloog ze 328 dagen onafgebroken door de ruimte. Ze zal tevens de eerste vrouw op een maanmissie ooit worden. Koch werkt al sinds 2001 voor Nasa, tot 2013 als elektrotechnisch ingenieur.

Jeremy Hansen (47) is een van de vier astronauten van de Canadian Space Agency. Van tevoren was al duidelijk dat een van vier astronauten op de Artemis 2-missie Canadees zou zijn. Hansen werkte tot dusver in de controlekamer in Houston, het wordt zijn eerste ruimtevlucht. Eerder was hij gevechtspiloot in het Canadese leger.