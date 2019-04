Nasa boos op India: puin door satellietvernietiging gevaar voor ruimtestation ISS

De Indiase onderscheppingsraket die vorige week werd gelanceerd om een satelliet te vernietigen. Beeld REUTERS

‘Dit is onaanvaardbaar’, aldus Nasa-topman Jim Bridenstine tijdens een bijeenkomst met medewerkers over de Indiase actie. Met de rakettest behoort India nu tot de vier landen in de wereld die in staat zijn om een satelliet vanaf de aarde te vernietigen.

De Indiase satelliet werd vernietigd op een lage hoogte, zo’n driehonderd kilometer. Dit is ruim onder het ISS (dat ligt op een hoogte van 410 kilometer) en de meeste andere satellieten die in een baan om de aarde zweven. De Nasa houdt nu zestig brokstukken in de gaten van zo’n 10 centimeter, die groot genoeg zijn om te kunnen worden gevolgd. Alarmerend is volgens de Amerikanen dat 24 van deze brokstukken op een grotere hoogte liggen dan het ISS.

‘Dit is vreselijk, verschrikkelijk om zoiets te veroorzaken’, aldus NASA-topman Bridenstine. ‘Dit soort activiteiten zijn onverenigbaar met de toekomst van bemande ruimtevaartvluchten.’ India zei echter vorige week dat het alles had gedaan om te voorkomen dat de brokstukken een gevaar zouden vormen.

Op maandag plaatste de Indiase ruimtevaartorganisatie ISRO 29 satellieten in een baan om de aarde. Ze waren bijna allemaal van buitenlandse opdrachtgevers. Beeld AP

Gevaar toegenomen

‘Het puin zal binnen enkele weken terugvallen naar de aarde en verbranden bij het binnenkomen van de atmosfeer’, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in New Delhi vorige week op geruststellende toon.

Bridenstine zegt dat het risico van een botsing met het ISS door de Indiase actie in tien dagen is toegenomen. Maar hij erkent ook dat het gevaar snel minder zal worden omdat het puin in de atmosfeer zal verbranden. Het Amerikaanse leger houdt nu permanent zo’n 23 duizend objecten in de ruimte in de gaten die groter zijn dan tien centimeter en die kunnen botsen met het ruimtestation.

Bij zo’n drieduizend stukken gaat het om ruimtepuin dat werd veroorzaakt door een Chinese antisatelliettest in 2007. De Chinezen vernietigden toen op een hoogte van zo’n 900 kilometer een van hun satellieten. Behalve India en China kunnen ook de VS en Rusland met een raket satellieten uitschakelen. Al jaren wordt gevreesd dat deze landen bij een militair conflict elkaars satellieten tot doelwit zullen maken.

Dr. G. Satheesh Reddy is het brein achter het antisatellietwapen. Beeld Corbis via Getty Images

Stunt premier Modi

De Indiase proef werd in eigen land gevierd als een grote gebeurtenis, onder andere door premier Modi. Nadat een onderscheppingsraket, afgevuurd vanaf een testcentrum op een eiland in de Baai van Bengalen, met succes de satelliet had vernietigd, zei Modi dat het land trots kon zijn. ‘India is een ruimtemacht', aldus de premier. Kritiek was er echter ook. Politieke tegenstanders zagen het als een stunt van Modi en zijn partij in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van 11 april.

India, dat al jarenlang een ambitieus ruimtevaartprogramma heeft, lanceerde maandag 29 satellieten in een baan om de aarde. Op een na waren het allemaal buitenlandse satellieten. India wil uiterlijk 2022 een bemande ruimtevaartvlucht uitvoeren. Dit gaat iets meer dan een miljard euro kosten.