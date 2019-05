Naruhito groet zijn volk voor de eerste keer als keizer

Prinses Mako, kroonprins Akishino, keizer Naruhito, keizerin Masako, kroonprinses Kiko and en prinses Mako wuiven het volk toe. Beeld AFP

Urenlang hadden ze in de rij gestaan, de tienduizenden Japanners die zaterdag hun nieuwe keizer wilden begroeten. Met hun rood-witte vlaggetjes stonden ze klaar om Naruhito eer te bewijzen, die afgelopen woensdag is beëdigd, nadat zijn vader Akihito een dag eerder aftrad.

De aanwezige Japanners werden niet teleurgesteld. Elk uur vertoonde de keizerlijke familie zich op het balkon van het paleis in Tokyo, in totaal zes keer. Op die manier konden zo veel mogelijk mensen de monarch aanschouwen. De 59-jarige Naruhito keek lachend naar de juichende menigtes. Zijn vrouw, keizerin Masako, stond naast hem.

Blij en dankbaar

In een korte speech zei Naruhito dat hij ‘blij en dankbaar was’. Hij wenste de Japanners geluk en gezondheid toe. ‘Ik hoop oprecht dat ons land zich verder zal ontwikkelen, en samen zal werken met andere landen om wereldwijde vrede te bereiken.

De nieuwe keizer is populair. Volgens een peiling van het Japanse Kyodo News is hij geliefd bij tachtig procent van de bevolking. Ook jonge Japanners waarderen hem. ‘Misschien dat het in het buitenland een beetje raar overkomt, maar de keizer vertegenwoordigt onze unieke cultuur’, zei de 31-jarige student Akira Hokamura onlangs tegen Volkskrant-correspondent Jeroen Visser.

Naruhito geldt als een slimme, ambitieuze man met een eigenzinnig karakter. Zo studeerde hij twee jaar in Oxford, een tijd die hij later ‘de gelukkigste van mijn leven’ doopte. Hij schreef er zelfs een boek over, De Theems en ik. Later trouwde hij, tegen de wens van het hof in, met een burgermeisje, Masako.

Voorheen werden Japanse keizers gezien als goddelijk. Na de Tweede Wereldoorlog werd de keizerlijke macht gereduceerd tot een symbolische functie die ‘het symbool van de staat en de eenheid van het volk’ moet benadrukken.