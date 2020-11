Napels na Maradona’s dood: ‘Opa, je idool komt je gezelschap houden in de hemel’

De Napolitanen komen bijeen om te rouwen om de voetballer die de stad trots maakte. Beeld REUTERS

Napels is ontwaakt, de dag nadat een van haar favoriete zonen is overleden. Hoe is het daar nu?

‘Ik ben nu in San Giovanni, een arme buurt waar zich een van de twee enorme Maradona-muurschilderingen bevindt die Napels telt en waar ze nog altijd gek op hem zijn. Bewoners herdenken hem hier, delen verhalen met elkaar over wat ze hebben meegemaakt toen Maradona hier speelde. ‘Menselijke God’, staat er onder de muurschildering. Zo wordt Maradona nog altijd gezien.

‘Iedereen die ik hier heb gesproken, zegt dat het voelt alsof er een familielid is overleden. Een man vertelde mij dat hij als 10-jarige jongen spijbelde van school en de metro nam om naar Maradona te gaan kijken op de training van Napoli. Anderen vertelden over zijn liefdadigheid, dat er dankzij hem voetbalveldjes werden aangelegd.’

Napels rouwt nu, midden in een pandemie. Wat voor dag wordt het?

‘Voor veel bewoners zal het een emotionele dag worden, met veel verering. Verwacht wordt dat er veel meer zal gebeuren dan gisteren, toen de dood van Maradona als een schok werd ervaren. Mensen trekken naar het stadion van voetbalclub Napoli of de twee grote muurschilderingen van Maradona. Wat je overal merkt, is dat de inwoners hun herinneringen aan hem en hun ervaringen graag willen delen.

‘Maradona is onderdeel van veel familieherinneringen. Vaders, moeders, opa’s en oma’s geven al jaren aan hun kinderen en kleinkinderen door wat Maradona voor Napoli heeft betekend. Bij het stadion zag ik een bordje waarop stond geschreven: ‘Opa in de hemel, je idool komt eraan’. Ik wist dat Maradona groot was in Napoli en dat hij werd vereerd, maar het is toch bijzonder om het met eigen ogen te zien. Zijn dood heeft veel bewoners geraakt. Bij de muurschilderingen slaan mensen kruisjes of ze leggen foto’s neer. Er is zelfs een bar met Maradona-relikwieën, zoals haren die van hem zouden zijn geweest, waar families naartoe trekken om hem te herdenken.’

Je arriveerde gisteravond in de stad, nadat zijn dood bekend was geworden. Ondanks de avondklok gingen fans toch de straat op om Maradona te herdenken.

‘Ja, bij het stadion hadden zich honderden fans verzameld. Eigenlijk mocht dat niet. Napels is een rode coronazone en na 10 uur ’s avonds mag je de straat niet op. Maar de politie handhaafde, bij wijze van uitzondering, de avondklok niet. Ik sprak bij het stadion een man die zijn twee jonge zonen had meegenomen. Hij was in dezelfde maand geboren als Maradona en had tranen in zijn ogen.

‘Het werd daar een familieaangelegenheid, met opa’s en oma’s. Verhalen werden doorgegeven en er werden knuffels gelegd. Veel Napolitanen hebben een sterke band met Maradona. Hij betekende veel voor ze. Hij heeft Napels op de kaart gezet. Hij heeft deze zuidelijke stad en haar club van een minderwaardigheidscomplex af geholpen. Dankzij Maradona werd de club kampioen en telden ze mee in het Italiaanse voetbal. Voor veel bewoners was het ook belangrijk dat hij zo lang bij Napoli heeft gespeeld. Alsof Messi voor Groningen of AZ zou hebben gespeeld.’

Klopt het dat de Napolitanen zich liever de jonge Maradona herinneren?

‘Ja. Over het latere verval van Maradona, de problemen met zijn gezondheid en drugs, willen de bewoners het eigenlijk niet hebben. Hij wordt uitgebreid opgehemeld, maar wat er daarna met hem is gebeurd, denken ze liever niet aan terug. Iedereen heeft wel een eigen verhaal over Maradona, een positief verhaal en dat willen de bewoners graag zo houden.

‘Donderdagavond, op het moment dat Napoli een wedstrijd in de Europa League speelt, wordt er een enorme flashmob gehouden in de stad. Met kaarsjes voor het raam of lichtjes vanaf het balkon. De burgemeester wil dat het stadion snel naar hem wordt vernoemd. Voetballers van andere Italiaanse clubs eren Maradona uitgebreid op Twitter. Het geeft aan hoe groot hij was voor miljoenen Italianen.’