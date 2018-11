Nancy Pelosi, specialist in het omgaan met lastige politieke mannen (en straks mogelijk de machtigste vrouw in Washington)

Nancy Pelosi is 78, ze komt uit San Francisco, verruilde ooit naar eigen zeggen de keuken voor het Congres en loopt als Democraat al heel lang mee in de top van de Amerikaanse politiek. Zij is de voornaamste kandidaat voor het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden, nu de Democraten daar de meerderheid hebben heroverd. Krijgt zij die functie, dan wordt zij de machtigste vrouw in Washington en de grootste tegenspeler van president Donald Trump.

Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden. Beeld REUTERS

Daarvoor moet zij eerst de steun van de Democratische fractie in het Huis verwerven, en of dat lukt is nog onzeker. Sommige afgevaardigden, uit kiesdistricten waar Trump in 2016 won, vinden haar te progressief. Anderen, uit linkse bolwerken, klagen dat zij te veel op compromissen gericht is. Jongere Democraten achten het tijd voor een nieuwe generatie. Zelf twijfelt Pelosi er niet aan dat zij tot Speaker (voorzitter) van het Huis zal worden gekozen.

Pelosi brengt een schat aan ervaring mee. In 2006 werd zij als eerste vrouw voorzitter van het Huis. Dat duurde tot 2010. Bemachtigt zij nu de functie van Speaker voor de tweede maal, dan is dat een zeldzame prestatie. De afgelopen honderd jaar lukte dat slechts twee politici. Dat zij dinsdag als leider van de Democratische minderheid de tussentijdse verkiezingen voor het Huis wist te winnen, versterkt haar positie. ‘Je ontslaat niet de manager van een honkbalteam na het winnen van het kampioenschap’, zei een Democraat.

Uitzonderlijk effectief, zo wordt het optreden van Pelosi niet zelden omschreven. Ze was in haar eerste periode als Speaker goed in het verzamelen van de benodigde stemmen. Zij hielp Obama zo zijn hervorming van de zorgverzekering (Obamacare) en de regulering van Wall Street door het Congres te krijgen. Ook nadat zij het voorzitterschap in 2010 was kwijtgeraakt, wist zij als minderheidsleider concessies uit de Republikeinen te wringen.

Ze is specialist in het omgaan met lastige politieke klanten. Ze deed zaken met president George W. Bush en later met Mitch McConnell, de Republikeinse leider van de Senaat. Nu wacht Trump, het summum als het gaat om confronterende politici.

Impeachment

Pelosi leek daar dinsdagnacht na de verkiezingsuitslag op te preluderen toen zij, geflankeerd door haar kleinzonen, zei dat in Amerika ‘een nieuwe dag’ was aangebroken. Volgens haar draaiden deze verkiezingen om meer dan alleen de vraag wie het meeste had gewonnen. ‘Het ging om het herstel van de grondwettelijke checks and balances tegenover de regering-Trump.’

De Republikeinen hadden sinds 2014 de controle over het Congres. Nu zij de meerderheid in het Huis zijn kwijtgeraakt aan de Democraten, komt er een nieuwe politieke dynamiek met meer tegenspel. Volop wordt er gespeculeerd over een mogelijke afzettingsprocedure tegen Trump. Pelosi heeft echter gezegd dat alleen te zullen doen als de uitkomst van het Rusland-onderzoek van de speciale aanklager Robert Mueller belastend genoeg is om ook Republikeinen aan haar kant kan krijgen. ‘Tenzij het steun heeft uit beide partijen denk ik niet dat het tot impeachment komt.’

Zij wil vooral ‘resultaten voor het Amerikaanse volk’ bereiken. Daarmee suggereert zij dat deals met Trump niet zijn uitgesloten. Bijvoorbeeld bij investeringen in infrastructuur en de prijzen van geneesmiddelen. De president heeft al eens laten blijken dat hij best zaken zou kunnen doen met Pelosi, ook al pleegt hij haar op verkiezingsbijeenkomsten neer te zetten als een verkapte socialist en ook al waren er volgens de Wall Street Journal deze campagne meer dan 135.600 advertenties waarin zij werd aangevallen.

Pelosi, die de politiek in ging nadat zij haar vijf kinderen had grootgebracht, zegt niet bang te zijn voor een gevecht. Tegelijkertijd waarschuwt zij. Trump wil in de strijd om zijn herverkiezing in 2020 niks liever dan de Democraten neerzetten als links-radicale scherpslijpers. ‘Trap daar niet in’, zegt ze.