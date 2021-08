Nanci Griffith (1953-2021) werd als country songwriter hogelijk gewaardeerd door collega’s, maar bleef onbekend bij het grote publiek

Nanci Griffith zong haar nummers, vol schrijnende realisme, met een misleidend lieflijke stem. Beeld Redferns

Love At The Five And Dime is zo’n bitterzoet liedje waarin de levenslange pogingen tot liefde tussen twee mensen, tot drie coupletten zijn gecondenseerd. Griffith schreef over Eddie, gitarist van de plaatselijke band, en kassière Rita, die elkaar na een knipperlichtrelatie weer vinden. Eddie is verzekeringsman geworden omdat zijn artritis hem belet gitaar te spelen en Rita is nu huisvrouw. Maar ze dansen nog elke avond op de liedjes op de radio. Het is de documentatie van klein huiselijk drama waar Griffith zo goed in was. Soms heel schrijnend maar altijd gezongen met een misleidend lieflijke meisjesstem.

Griffith, geboren in Seguin Texas in 1953, speelde als tiener al muziek voor publiek. In de lokale clubs en op de festivals in in Austin Texas scherpte ze haar talent aan. Na een studie aan de Universiteit van Texas begon ze te werken als onderwijzer maar schakelde over naar een loopbaan als fulltime musicus in 1977.

Het bleek snel de goede keus. Griffith won in 1978 een songwritersprijs op het Kerville Folk Festival. Haar debuut, het folkalbum There’s A Light Beyond These Woods, kwam daar meteen achteraan. Maar Griffith werd pas getekend door een grote platenmaatschappij MCA in 1987. Het was in die periode dat country door zijn succes in slaap was gesukkeld en het gemoedelijke Islands in The Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton zegevierde.

Griffith was was een van de nieuwe talenten in Nashville, naast de destijds jonge honden Steve Earle en Dwight Yoakam, die country weer wat schurend realisme gaven. Muziekcriticus Stephen Holden noemde Griffith in The New York Times ‘een van de meest getalenteerde schrijvers die de countrytraditie van liedjes met opbiechtend karakter voortzetten’.

Toch bleken de songs van Griffith, die ze als ‘folkabily’ typeerde, succesvoller als anderen ze zongen. Love At The Five And Dime betekende de doorbraak van Kathy Mattea in 1986. Outbound Plane, dat ze met folklegende Tom Russell schreef, werd in 1991 een Amerikaanse toptienhit voor zangeres Suzy Bogguss.

Andermans liedjes leken ook geen garantie voor commercieel succes. Toen Griffith in 1987 From A Distance van Julie Gold opnam, Bette Middlers megahit van 1990, deed het weinig.

De situatie veranderde toen de zangeres in 1993 het album Other Voices, Other Rooms uitbracht. Een plaat met covers van Griffiths folkhelden waaronder Woody Guthrie, Bob Dylan en Townes Van Zandt. De plaat werd goud, Griffith kreeg een Grammy voor beste folkalbum en genoot meer bekendheid als podiumartiest. Maar voor een groot deel van haar carrière is Griffith die artiest gebleven die hogelijk werd gewaardeerd door haar collega’s en onbekend bleef bij het grote publiek.