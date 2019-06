Namibië gaat wilde dieren uit natuurparken veilen om massale sterfte door droogte te voorkomen

Voor het derde jaar op een rij is in Namibië onvoldoende regen gevallen, begin deze maand werd daarom de noodtoestand uitgeroepen in het Afrikaanse land. Door de droogte zijn de waterpoelen in de natuurparken opgedroogd, en is er weinig begroeiing over. De dieren hebben daardoor nauwelijks te eten en te drinken. Volgens een rapport van het ministerie van Landbouw zijn er vorig jaar al 63.700 dieren omgekomen omdat er door de droogte niet genoeg te grazen is.

Extra geld

Om die reden besloot het ministerie van Milieu om duizend wilde beesten te verkopen: zo wordt het aantal dieren dat in de parken leeft teruggebracht, en komt er extra geld vrij voor de reservaten.

Het gaat in elk geval om 600 buffels, 150 springbokken, 28 olifanten en 60 giraffes, maar ook impala’s, gnoes en antilopen worden geveild. De autoriteiten hopen hiermee 1,1 miljoen dollar (ongeveer 980.000 euro) binnen te halen.