Namencommissie adviseerde: Noem Stadionplein geen Johan Cruijffplein

Als het aan de Amsterdamse straatnamencommissie had gelegen, zou het Stadionplein helemaal niet Johan Cruijffplein gaan heten. De commissie gaf een negatief advies over de naamswijziging, die op 1 juni ingaat.

Dat meldt lokale zender AT5 op basis van een document dat de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (CNOR) begin december naar het Amsterdamse college stuurde. Het college nam het negatieve advies niet over. ‘We zagen een paar positieve elementen en ook het advies van Stadsdeel Zuid was positief. Op basis daarvan is besloten de naamswijziging door te voeren. Het college had de wens om gehoor te geven aan de roep van Amsterdammers om een blijvende herinnering aan Johan Cruijff te creëren’, laat de woordvoerder van waarnemend burgemeester Van Aartsen weten.

Voor het vernoemen van straten hanteert de namencommissie verschillende criteria. Twee daarvan waren in dit geval relevant. Allereerst moeten nieuwe straatnamen passen bij de bestaande straatnamen in de wijk. De straten rondom het Stadionplein zijn hoofdzakelijk vernoemd naar de Oudheid. Ook ‘stadion’ valt in deze categorie. Hoewel de link tussen Cruijff en het Olympisch Stadion bestaat, leidt dit volgens de straatnamencommissie niet tot een ‘samenhangende naamcategorie’. Verder noemt de commissie het ‘verwarrend’ dat het Johan Cruijffplein niet in de buurt staat van het Johan Cruijffstadion.

Geen 'zwaarwegende redenen'

De andere reden is dat er geen ‘zwaarwegende redenen’ zijn voor de naamswijziging. De commissie struikelt over het gegeven dat een paar honderd adressen moeten worden gewijzigd vanwege de naamswijziging. Zeker omdat er geen draagvlakpeiling onder de buurtbewoners heeft plaatsgevonden. ‘De discussie die daaruit kan ontstaan, kan voorts afbreuk doen aan het eerbewijs dat met de naamstoekenning wordt beoogd.’

Eerder keerde een deel van de buurt zich tegen de naamswijziging. Een petitie om de naam van het Stadionplein ongemoeid te laten, werd 3.500 keer ondertekend. ‘Amsterdam lapt alle procedures aan zijn laars, alleen maar omdat één Amsterdammer, of nee, drie, dit zo graag wilden: Van der Laan, Van der Laan en Van der Laan’, zei voorzitter Simon Bornstein van de wijkraad Zuid-West begin deze maand tegen de Volkskrant. Hij doelde op de in oktober overleden burgemeester Eberhard van der Laan, die zich inzette voor de naamswijziging.

Één duidelijk herkenbare plaats

De namencommissie onderstreepte wel dat ‘de verdiensten van Johan Cruijff onmiskenbaar zijn en dat een passend eerbetoon aan hem in de openbare ruimte beslist op zijn plaats is’. Van een ander criterium, dat stelt dat de persoon naar wie de straat wordt vernoemd minstens vijf jaar geleden overleden moet zijn (behalve bij leden van het Koninklijk Huis), stapte de commissie af vanwege Cruijffs ‘uitzonderlijke verdiensten’.

De woordvoerder van de burgemeester van Amsterdam kan niet zeggen hoe vaak een advies van de commissie wordt genegeerd. ‘Er worden niet zo vaak namen van straten veranderd in Amsterdam. Maar de commissie geeft een advies dat het college formeel niet hoeft op te volgen.’

Ook twee andere opties, in Betondorp en bij de Middenweg, zijn door de commissie verworpen. In plaats daarvan suggereerde de commissie een ‘openbare ruimte’ naast de Amsterdam Arena, die vanaf seizoen 2018/2019 de Johan Cruijff Arena heet. ‘Daardoor zal er één duidelijk herkenbare plaats in de stad ontstaan die recht doet aan de statuur van Cruijff en de principes van naamgeving van de openbare ruimte.’