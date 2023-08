Namen en werklocaties van alle personeelsleden Noord-Ierse politie per ongeluk vrijgegeven

Politie in Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland, tijdens een demonstratie in 2021. Beeld AFP

De achternamen, voorletters, standplaats en afdeling van elk personeelslid werden door een medewerker per ongeluk bijgevoegd in een antwoord op een verzoek om informatie. Privéadressen van de werknemers zijn voor zover bekend niet openbaar gemaakt. De informatie was tussen de tweeënhalf en drie uur openbaar beschikbaar op de website van de aanvrager, voordat ze volgens de politie weer werd verwijderd.

Korpschef Simon Byrne is momenteel op vakantie, meldt The Guardian. Hij is op de hoogte van het datalek. Of Byrne vroegtijdig terug zal keren naar Noord-Ierland, is niet bekend. Het hoofd van de Noord-Ierse politiebond wil dat er onderzoek wordt gedaan naar het lek van ‘monumentale omvang’ en de omstandigheden waaronder het kon plaatsvinden.

De Britse inlichtingendienst MI5 verhoogde recentelijk het dreigingsniveau in Noord-Ierland van binnenlands terrorisme naar ‘ernstig’. MI5 zette die stap nadat in februari van dit jaar een agent buiten diensttijd ernstig gewond was geraakt bij een vuurwapenaanval door een militante groep.

Een vredesakkoord uit 1998 maakte grotendeels een einde aan drie decennia van sektarisch geweld in Noord-Ierland. Politieagenten zijn echter nog steeds sporadisch het doelwit van gewapende dissidente groeperingen.